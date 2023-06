Las ofertas que rechazó José Giacone antes de decidirse por el Diriangén de Nicaragua

El entrenador argentino José Giacone se alista para marcharse a dirigir al equipo más ganador del fútbol de Nicaragua, el Diriangén, luego de rechazar dos ofertas que tuvo de otro país de Centroamérica.

El técnico, quien dirigió a Sporting en su último paso por Costa Rica, sale este jueves para tierras pinoleras. Se va con una maleta cargada de esperanzas, ilusiones y metas por cumplir.

José y Diego Giacone se van este jueves para Nicaragua. (Mayela López)

- ¿El crecimiento del fútbol de Nicaragua, con incorporaciones de entrenadores y jugadores de buen nivel, hizo que tomara la decisión de marcharse para ese país?

Sí claro, hemos visto el desarrollo que ha ido teniendo el fútbol nicaragüense, el club me ha presentado un proyecto interesante, con esas ansias de volver a quedar campeón y realmente de a poco fui analizando, estudiando la propuesta y me pareció interesante.

- Supongo que también necesitaba un cambio de aires, un refrescamiento...

Sí, hace más de diez años tengo la bendición de dirigir en Costa Rica. Generalmente me ha ido bien, hemos logrado los objetivos, salvo en la Liga, fue el único equipo que siento que no me fue bien, en un momento complicado del club, en los demás equipos se lograron las metas que nos propusimos y en algunos más. En Pérez se logró el campeonato cuando la idea era no tener problema en el descenso. Vi que iba a ser complicado este torneo porque todos los clubes tienen su cuerpo técnico y decidí aceptar, tenía tres ofertas, dos de Guatemala y la de Nicaragua.

- ¿Cuál es la expectativa, tomando en cuenta el campeonato de Concacaf?

José Giacone hizo campeón a Pérez Zeledón en el Apertura 2017. (Rafael Pacheco Granados)

Lógicamente es ser campeones en el torneo local y en la copa y tener una buena presentación en la Copa Centroamericana, lógicamente el equipo va a apostar por nosotros y tenemos el compromiso de ir a obtener los resultados, eso me motiva, realmente me gusta ese tipo de retos y máxime que veo que la gente de la junta directiva se mueve para conseguir refuerzos de jerarquía.

- Uno supone que Alfonso Quesada llega por intermediación suya...

Sí, fue a pedido mío y se gestiona alguno más costarricense, conozco bien este fútbol, sé que hay jugadores valiosos, que andan bien. Los puedo recomendar con fundamento.

Se puede contratar a cinco extranjeros, de los cuales cuatro pueden estar en cancha, tenemos dos, estoy buscando llevar a un tico más y un argentino que ya prácticamente está, no ha jugado acá, pero vemos una oportunidad. Es difícil, los buenos están contratados y esperamos que les resulte atractiva la propuesta.

-¿Va solo con Diego (Giacone, su hermano y asistente)?

Las buenas actuaciones de Alfonso Quesada lo llevaron al Diriangén de Nicaragua por recomendación de Giacone. (JOHN DURAN)

Voy con Diego, en principio voy a estar solo, la familia puede venir, digamos que las condiciones que hemos pedido para que venga mi familia están, pero al ser tan cercano el país de residencia, me gusta vivir en Costa Rica, me siento como en mi casa, más que en Argentina. Aprendí cosas, aprendí a querer el país, me siento cómodo en Costa Rica, si en algún momento de mi vida tengo que elegir me quedo en Costa Rica. Ahora es una situación laboral, pero me pasa que voy a Argentina y quiero volver. Estoy identificado.

- ¿Y descarta que esa cabanga le dé en esta oportunidad o que la familia le ponga trabas?

En ese aspecto siempre he tenido el apoyo de la familia, saben la profesión y que también existen esas posibilidades de salir al extranjero y saben bien que las oportunidades en fútbol hay que aprovecharlas. El fútbol no nos permite esas situaciones sentimentales.

- ¿El aspecto económico es similar al de acá?

En la negociación nosotros tuvimos nuestras exigencias y también para vivir, la casa, la movilidad, el transporte y ellos han accedido. Me parece que el mercado de a poco se va poniendo competitivo y atractivo, tanto para un futbolista como un director técnico. Uno como profesional lo tiene que valorar y me cumplen con las expectativas.

- ¿Ya sabe dónde va a vivir, cómo es la casa, ya hizo ese vieja para conocer?

No. Mañana (este jueves) llego, voy a estar en un hotel dos días viendo los posibles lugares donde vamos a residir. Pedí que fuera cerca de los lugares de entrenamiento, me han ofrecido en Managua, a 40 minutos, pero preferí estar cerca del lugar donde voy a trabajar.