Las palabras de Luis Díaz al llegar a Saprissa que podrían incomodar en Herediano

Luis Díaz fue recibido por el gerente deportivo del Saprissa, Sergio Gila. Foto: Prensa Saprissa

El tercero de los refuerzos anunciados por el Saprissa para el Clausura 2024 finalmente fue confirmado, luego que el club publicó la llegada del extremo Luis Díaz por un año.

Tras jugar por cuatro años en la MLS, en Estados Unidos, Díaz vuelve al fútbol nacional del que salió a mediados del 2019 cuando dejó el Herediano para irse al Columbus Crew y posteriormente pasar al Colorado Rapids.

Al no ser renovado en el club norteamericano, Díaz tuvo la oferta de Saprissa, la cual, sin duda, vio como una gran oportunidad para volver al balompié criollo.

“Estos años que he estado afuera me han enseñado muchísimo como jugador y persona, creo que al estar en un camerino con grandes jugadores he crecido bastante. Vengo a aportar lo que pueda, mi granito de arena, con humildad y sencillez. Sé que vengo a un camerino lleno de figuras que han logrado grandes cosas”, comentó en declaraciones brindadas por el club.

Luis además comentó que sabe que en el Monstruo la exigencia es total y definió que viene al equipo más grande con la afición más grande, declaraciones que podrían picar a su antiguo club en Costa Rica.

“Estoy muy feliz por venir al equipo más grande de Costa Rica, con la afición más grande, sé que es un compromiso muy grande y al final vengo a luchar por un puesto y ganarme un lugar en el terreno de juego y conseguir el trofeo que queremos”, dijo.

Díaz se unió a Joseph Mora anunciado este miércoles por la mañana y a Yoserth Hernández, oficializado este martes, como los tres refuerzos que los morados tenían entre sus planes, según dio a conocer Juan Carlos Rojas luego de ganar el tricampeonato a mediados de diciembre.