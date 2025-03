Las palabras de Santiago van der Putten que demuestran que es más manudo que el León

Santiago van der Putten, de Alajuelense está feliz por su primera convocatoria oficial con la Selección Nacional. Prensa Fedefútbol. (Prensa FCRF)

Santiago van der Putten, defensor de Alajuelense, está realizado con su primera convocatoria de la Selección Nacional y afirmó, sin ánimo de sonar prepotente, que vive un buen momento en el club rojinegro.

El chamaco de 20 años lleva 890 minutos en el presente torneo y dos goles con los rojinegros y sigue trabajando para consolidarse en el cuadro alajuelense y dar el salto al extranjero.

LEA MÁS: Miguel Herrera anuncia a sus elegidos para el repechaje de la Copa Oro ante Belice

“Yo creo que sí estoy en mi mejor momento, no me puedo quejar, es un sueño lo que vivo. La regularidad que tengo en el club y con esta convocatoria, es un complemento de todo esto y lo estoy disfrutando muchísimo”, afirmó el jugador a los medios este martes, en un espacio que abrieron previo al encuentro entre Belice y Costa Rica, del próximo viernes.

Sabor agridulce

No todo es felicidad en Santiago, pues no quería perderse la final del torneo de Copa, que será el sábado, en el estadio Nacional.

“Me duele no estar en la final de Copa, porque jugué todos los partidos del torneo; me frustra, pero no me puedo quejar para nada. Estoy con la Selección, a la que siempre se le dice que sí y estoy orgulloso de representar al país”, expresó.

LEA MÁS: Santiago Van Der Putten recuerda a un icónico capitán costarricense según su formador

El primer encuentro del repechaje de la Copa Oro será el viernes 21 de marzo, a las 8 p.m. hora tica, en el estadio FFB Stadium, que se localiza en Belmopán, la capital de ese país.

El segundo partido será en el estadio Nacional, el martes 25 de marzo, a las 7 de la noche.