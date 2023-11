Las primeras reacciones de Andrea Vargas tras conseguir el oro panamericano en Santiago

Andrea Vargas retuvo el oro panamericano en Santiago 2023 en los cien metros con vallas. (Comité Olímpico)

La atleta costarricense Andrea Carolina Vargas está en las nubes luego de que este miércoles se proclamó bicampeona panamericana de los 100 metros con vallas.

Al terminar la prueba en la que ganó el primer oro para Costa Rica en los Juegos de Santiago 2024, la puriscaleña estaba con una sonrisa de oreja a oreja, contando cómo cumplió un sueño.

“Gracias a Dios y a la Virgencita por lo conseguido, muy feliz porque pude llegar acá bien físicamente, esto demuestra que los ticos y las ticas somos campeones de todo, que podemos dar lo mejor siempre que nos lo propongamos y lo demos todo”, dijo en declaraciones al Comité Olímpico Nacional (CON).

Al llegar a la línea de meta, una de las que estaba más emocionada y llorando de la emoción era doña Dixiana Mena, mamá y entrenadora de la bicampeona, quienes compartieron lágrimas.

“Yo cuando llegué a la meta sentí que había ganando, pero la cubana (Greysis Lázara, segundo lugar con 13:09 de tiempo) estaba muy cerca, entonces me quedé esperando el resultado y cuando lo vi, me dije que no podía ser.

“Hace cuatro años yo no sabía si podía hacer este Panamericano y nunca me pasó por la mente ganar otro Panamericano, mis rivales eran muy fuertes, Estados Unidos y Cuba son potencia mundial en vallas y aún así lo logramos, muy feliz con el resultado”, comentó.

Andrea Vargas tras salir bicampeona panamericana

Al finalizar la prueba existía una confusión sobre si Vargas había clasificado o no a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que el CON informó este martes, mediante su oficina de prensa a La Teja, que con la medalla de oro se metía a las justas, o también por tiempo, que tenía esas dos vías.

Al ganar la medalla se pensó que había clasificado, pero minutos después el CON aclaró que no era así, que para clasificar a los Juegos Olímpicos se debía cumplir marca mínima (12:77), por ranking (está en el 10 mundial en este momento, lo que le daría el boleto) o por invitación.

Vargas aseguró que está muy cerca de esa marca y que ese es su siguiente objetivo.

“La marca todavía tengo que trabajarla más, con la marca de las semifinales, 12:78, estoy muy cerca para clasificar a los juegos Olímpicos y ese es mi principal reto”, destacó.