Las señales que ilusionan a los manudos con el posible regreso de Ronald Matarrita

El lateral costarricense Ronald Matarrita amaneció siendo tendencia en redes sociales como Twitter, por su posible regreso a la Liga Deportiva Alajuelense.

Pero, ¿qué ha alimentado esa ilusión rojinegra por el posible regreso de un jugador de la casa?

La decisión unánime del camerino de Alajuelense con la camiseta de Bryan Ruiz

Hay que comenzar diciendo que todo inició en noviembre del año pasado cuando Matarrita terminó su vínculo con el FC Cincinnati de la MLS.

Posteriormente, cuando el defensor terminó su participación con Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, se vino para el país a disfrutar de sus vacaciones y definir su futuro y desde ese momento, la afición comenzó a hablar de la supuesta posibilidad.

El rumor comenzó a tomar más fuerza desde la noche del sábado, cuando Giancarlo “Pipo” González jugó los 90 minutos por la vida con el número 26.

González venía usando la 22 en Alajuelense, mismo número que usaba Matarrita con los rojinegros antes de partir al extranjero, por lo que eso levantó la sospechas de muchos, quienes creen que el Pipo dejó el número libre para dárselo a un nuevo integrante.

Horas después, la euforia de los erizos incrementó luego de que en distintas redes sociales comenzara a sonar con más fuerza el posible fichaje.

“¿Matarrita? No me ilusionen por favor”, “Por favor díganme que ya está confirmado Matarrita en la Liga”, “Como me voy a divertir viendo jugar a LDA si lo de Matarrita se termina confirmando”, son parte de las reacciones de los alajuelenses.

De momento, ni el jugador, ni la Institución manuda han confirmado la noticia, pero no hay duda de que a gran parte de la afición le encantaría ver de nuevo al lateral jugando en el Alejandro Morera Soto.

Si Ronald Matarrita llega a @ldacr lo pongo de perfil hasta que nos ayude a ganar la 31. 🙌 pic.twitter.com/pyp2TDSbKy — Manudo Messista🇦🇷 (@ManudoMorire) January 9, 2023

es increíble que esté tan ilusionado pq llegue matarrita, si no llega me muero — ✖Torismo_LDA 🐂✖ (@Torismo10) January 9, 2023

Como @MatarritaRonald venga ala liga voy y esta camisa le pongo el 22 con el nombre de matarrita pic.twitter.com/FljsppPrly — Liguismo1919🇦🇷 (@Liguismo1919) January 9, 2023