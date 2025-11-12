Lauren Turner, joven promesa del fútbol de Estados Unidos, murió tras luchar varios días por su vida

La futbolista Lauren Turner, integrante del equipo universitario Titans de Cal State Fullerton, falleció tras sufrir un grave accidente en Estados Unidos.

LEA MÁS: Hombre pagó unos muebles y murió esperando la entrega, esto pasó con su dinero

La joven, de 19 años, fue atropellada el 27 de setiembre por un camión de carga mientras se desplazaba en scooter junto a una compañera, lo cual la llevó a luchar varios días por su vida.

Días de lucha en el hospital

El impacto le provocó un severo trauma craneal y lesiones críticas que la mantuvieron en coma inducido por varias semanas.

Lauren Turner era considerada una de las grandes promesas del fútbol femenino universitario. (Independent/Captura)

LEA MÁS: OpenAI perdió juicio en Alemania por derechos de autor, ¿qué fue lo que hizo?

A pesar de los esfuerzos médicos, Lauren no logró recuperarse. Su fallecimiento fue confirmado por su familia el pasado 7 de noviembre; sin embargo, fue dado a conocer por la prensa internacional hasta este miércoles.

Un futuro prometedor

La joven contaba con una beca deportiva y era considerada una figura en ascenso dentro del fútbol femenino universitario.

LEA MÁS: Masacre carcelaria: 31 reos muertos en Ecuador; 27 fallecieron de una forma terrible

Inició su trayectoria en equipos juveniles de Southern California y soñaba con llegar a la National Women’s Soccer League.

El caso sigue bajo investigación mientras el mundo del deporte lamenta la partida de una de sus más brillantes promesas.