Deportes

Lauren Turner, joven promesa del fútbol de Estados Unidos, murió tras luchar varios días por su vida

La joven deportista de 19 años perdió la vida tras un accidente que la tuvo luchando por su vida por varios días

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La futbolista Lauren Turner, integrante del equipo universitario Titans de Cal State Fullerton, falleció tras sufrir un grave accidente en Estados Unidos.

LEA MÁS: Hombre pagó unos muebles y murió esperando la entrega, esto pasó con su dinero

La joven, de 19 años, fue atropellada el 27 de setiembre por un camión de carga mientras se desplazaba en scooter junto a una compañera, lo cual la llevó a luchar varios días por su vida.

Días de lucha en el hospital

El impacto le provocó un severo trauma craneal y lesiones críticas que la mantuvieron en coma inducido por varias semanas.

Lauren Turner era considerada una de las grandes promesas del fútbol femenino universitario.
Lauren Turner era considerada una de las grandes promesas del fútbol femenino universitario. (Independent/Captura)

LEA MÁS: OpenAI perdió juicio en Alemania por derechos de autor, ¿qué fue lo que hizo?

A pesar de los esfuerzos médicos, Lauren no logró recuperarse. Su fallecimiento fue confirmado por su familia el pasado 7 de noviembre; sin embargo, fue dado a conocer por la prensa internacional hasta este miércoles.

Un futuro prometedor

La joven contaba con una beca deportiva y era considerada una figura en ascenso dentro del fútbol femenino universitario.

LEA MÁS: Masacre carcelaria: 31 reos muertos en Ecuador; 27 fallecieron de una forma terrible

Inició su trayectoria en equipos juveniles de Southern California y soñaba con llegar a la National Women’s Soccer League.

El caso sigue bajo investigación mientras el mundo del deporte lamenta la partida de una de sus más brillantes promesas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lauren TurnerTitans de Cal State FullertonFutbol femenilEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.