Le contamos con lujo de detalles como fue el día en que Christian Bolaños anunció su retiro

Christian Bolaños se despidió del Saprissa por la puerta grande y al lado de su familia. (Alonso_Tenorio)

La fecha del 12 de diciembre es una de las más importantes para Christian Bolaños por su gol ante el Sydney FC en el Mundial de Clubes en el 2005, pero a partir de ahora deberá agregarle otro motivo: el adiós a las canchas con el Deportivo Saprissa, el equipo de sus amores.

Fue un día muy movido para Bola y acá les vamos a contar cómo transcurrió el momento que el aún el jugador nunca olvidará.

Todo arrancó desde minutos antes del mediodía, cuando la prensa entró al estadio por la avenida Saprissa, debajo de la gradería sol sur, decorada de forma especial, con unos pilares de los diferentes escudos del equipo, al fondo parte de los trofeos y medallas que ganó Bolaños con la chema morada, desde campeonatos nacionales hasta la Liga Concacaf que obtuvo en el 2020.

Christian Bolaños anuncio su retiro al lado de Juan Carlos Rojas y Guila. (Alonso_Tenorio)

Adentro de la sala, en la pantalla principal se mostraron los mejores momentos del futbolista, detrás de la mesa central se colocaron los últimos tres campeonatos que el jugador ganó y el reconocimiento que recibió por ser la tercera mejor figura del mundial de clubes.

A la prensa le pidieron que no se podía sentar en la primera fila de asientos, porque estaban reservados para unos invitados especiales, a los pocos minutos se ubicaron ahí el técnico Vladimir Quesada, sus compañeros Ariel Rodriguez, David Guzmán, Kendall Waston y Mariano Torres, la mamá de Bola, Miriam Navarro; su esposa, Jazmín Salas, y sus hijos Alisson y Cristiano.

Juan Carlos Rojas se mostró emocionado. (Alonso_Tenorio)

Como diría el finado Manuel Antonio “Pilo” Obando “llegó la hora ta-ta”, a las 12:20 p.m. en punto entró a la sala Christian, en compañia del presidente morado, Juan Carlos Rojas, y el gerente deportivo, Sergio Gila, con los ojos un poco llorosos y la mirada tranquila, leyó su discurso que oficializa el momento que muchos aficionados del Saprissa no querían escuchar: su retiro de las canchas.

“Hoy es un día muy importante para mí, quiero anunciar oficialmente el cierre de un ciclo, el final de mi carrera como futbolista profesional, en medio de rumores y especulaciones quiero ser claro en que está será mi última serie final y mi objetivo es que el equipo concentre toda su atención y esfuerzo a buscar el tricampeonato.

“Soy una persona que cree mucho que las cosas deben darse de manera natural y no presionadas, aunque me puse como límite jugar a los 40 años, no contaba con las lesiones que me hicieron tener poca participación. Tomé esta decisión porque en este torneo vi señales, debía ser sabio conmigo, con el equipo y nuestros objetivos.

Christian Bolaños tiene títulos hasta para tirar para arriba. (Alonso_Tenorio)

“Agradezco a esta institución por abrirme las puertas desde mi juventud y estoy feliz de dar este paso aquí porque es el equipo de mis amores”, fuero las palabras que dijo al anunciar su adiós.

Don Juan Carlos Rojas no escondió su tristeza por la despedida y le dedicó unas sentidas palabras en agradecimiento por hacer vibrar la Cueva.

“Después de 22 años de gloria, hoy Christian anuncia una decisión difícil y valiente, por otro lado nos sentimos muy agradecidos por lo que él dejó en el Saprissa, a la selección y al deporte en el país. De parte de los miles de aficionados morados que desearían estar aquí para decirle gracias, se lo digo yo: ¡Gracias eternas!”, expresó emocionado el Moradito.

En algunas partes Christian Bolaños se mostró emocionado. (Alonso_Tenorio)

Rojas cerró con una frase que caló en el saprissismo y muchos dirán que le calza a la perfección al jugador: “Me enorgullece que seguirás vinculado a este club, trasladando tu ADN ganador y tu enorme legado a futuras generaciones. Cuando el ADN es real, el amor es eterno”.

En medio de las preguntas de los colegas, le agradeció a Vladi por ser el entrenador que lo guió en sus primeros pasos y el que lo despedirá el próximo domingo, si Saprissa logra vencer al Herediano en la final del Apertura 2023.

Llamó la atenciónn la forma en como los líderes del camerino reaccionaban cuando Christian decía al algo, Ariel movía la cabeza como diciendo “sí”, demostrando que era verdad todo lo que decía mientras los demás mantuvieron la mirada fija y con una sonrisa entrecortada por la nostalgia.

Al finalizar, en otra parte de la zona mixta reveló cómo le contó la noticia a su amigo de aventuras futboleras Keylor Navas.

Una foto que refleja lo exitosa carrera de Bolaños. (Alonso_Tenorio)

“Sí, ahí tenemos un grupo, les había mencionado que estaba pensando la decisión de retirarme y podría llegar pronto, con él tengo una gran amistad de muchísimos años, justo antes que venía para el entrenamiento hice una llamada grupal donde está el y otros excompañeros de la Selección, me vacilaron, me felicitaron por la carrera que tuve, la admiración y respeto que tienen hacía mí es muy bonito”, detalló.

Al finalizar, se tomó una foto con todas las copas que ganó, solo, al lado de su familia y de excompañeros de oficina que querían su recuerdito.

¿Habrá partido de despedida u organizarán otras actividades para despedirlo? La respuesta es sí, pero el club dará más detalles en los próximos días, lo que sí está ratificado es que Bola asumirá el proyecto de la Academia Saprissa y retirarán su número 2 de los uniformes.

Las frases “Bolañitos querido, ¡Oye cómo va Saprissa!, ¡Bolaños y el gol!, ¡Qué rico!” que narró el argentino Juan Manuel “Bambino” Pons en el gol ante el Sydney FC serán el himno del último baile del jugador con la morada.