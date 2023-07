¿Le gustaría a Jeaustin Campos ser el técnico de la Selección Nacional? Técnico dio su respuesta

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, se refirió este jueves a si le gustaría ser entrenador de la Selección Nacional.

Su respuesta la dio durante la conferencia de prensa que brindó el club rojiamarillo, de cara a la Supercopa que disputará el próximo martes 18 de julio ante Saprissa, en el Estadio Nacional.

Jeaustin Campos reconoció que le gustaría una oportunidad como técnico nacional.

Aunque Jeaustin no está en ninguna lista de candidatos, ni suena en el seno del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol y además, Costa Rica tiene un entrenador, el colombiano Luis Fernando Suárez su nombre siempre se menciona para el banquillo nacional.

Pero ante los malos resultados y la posibilidad de que Suárez deje el cargo, el nombre de Campos entre un sector de la prensa y de aficionados que consideran que él sería una opción muy recomendable.

A Jeaustin le preguntaron, usted ha conseguido muchas cosas, pero, ¿cree que le falta ser el técnico de la Selección?

“Uno aspira a nuevos retos, no más grandes, porque no vamos a menospreciar los años que he trabajado, por supuesto como jugador lo viví, es la máxima intención u objetivo de un futbolista, lo mismo pasa con el entrenador.

“Gracias a Dios, el fútbol me ha dado mucho, en este trabajo siempre quedan retos por allí , que lo mantienen a uno vivo, dentro de esos retos, obviamente está el de dirigir a la Selección, pero no está en mis manos”, añadió.