Le preguntan a Jorge Luis Pinto sobre Bryan Ruiz como técnico de la Sele y la respuesta deja mucho que pensar

Jorge Luis Pinto habló de la escogencia de Bryan Ruiz como técnico de la Selección Nacional.

Hace unas semanas, el técnico colombiano estuvo de visita en el país, para impartir un seminario organizado por Linafa y conversó con la periodista Lizeth Castro, para su pódcast “Desde el alma”, en donde conversaron de aspectos personales y relacionados al fútbol.

Uno de los temas que la experimentada comunicadora le preguntó al exentrenador de la Sele fue por la llegada de Ruiz al banquillo.

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Jorge Luis Pinto habló de la llegada de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Recordemos que hace unos años salieron a la luz tensiones que hubo entre el timonel y Bryan, Celso Borges y Keylor Navas.

No puedo opinar

A continuación, un extracto de la entrevista que don Jorge Luis le dio a Castro:

- ¿Qué le parece la llegada de Bryan Ruiz?

No puedo opinar de él porque no ha dirigido.

- ¿Pero de su designación?

Es una decisión de los directivos. Ellos son los responsables y si creen que esa esa persona es la ideal, el tiempo dirá la verdad de las cosas.

Pero hoy no puedo opinar por él porque primero no ha dirigido, segundo no ha entrenado. Si me pregunta de él como jugador puedo opinar, pero no sé cómo trabaja, no tengo idea del manejo de grupo.