Le regalaron una moto a los 5 años y hoy compite en la categoría reina del motociclismo con su “guerrera” amarilla

Cuando tenía cinco años, José Pablo Chaves recibió una moto como regalo de Navidad y su vida le cambió para siempre.

La adrenalina y la velocidad son parte de su vida y hoy, compite en la categoría reina del motociclismo, al lado de una Suzuki RM-Z450, una joya japonesa, que le ha permitido desde hace 6 años participar en competencias nacionales e internacionales.

Hoy, con 29 años y 24 de estar vinculado a los motores, el vecino de Pozos de Santa Ana lo dio todo el sábado anterior, en el Supercross Panamericano, como parte de las actividades de los X-Knights 2026, que se llevaron a cabo en el Estadio Nacional.

José Pablo Chaves, es el dueño de una RM-Z450, que tiene desde hace 6 años. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio.)

La motocicleta que tiene ahora es amarilla con franjas negras —color tradicional de Suzuki—, cuenta con caja de cambios racing y suspensiones reforzadas para soportar saltos y exigencias propias del alto rendimiento. En las últimas dos temporadas ha disputado unas 18 carreras profesionales, además de competencias internacionales, y suma subcampeonatos nacionales.

Para Chaves, más allá de los resultados, subirse a la moto es una terapia. Asegura que la adrenalina le permite desconectarse de los problemas personales y laborales y enfocarse únicamente en disfrutar.

Las suspensiones de la RM-Z450 son más gruesas, hechas especialmente para los saltos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio.)

Amor en dos ruedas

José Pablo reveló que cuando era un chiquillo las motos no eran lo suyo, sino el fútbol, pero cuando le dieron este vehículo se enamoró a primera vista y ha participado en distintas categorías de motociclismo.

“Esta RM-Z450 la tengo desde hace 6 años, cuando comencé a participar en la categoría reina, que es la más alta. Es de alta cilindrada (volumen total de aire y combustible que mueven los pistones dentro del motor, medido en centímetros cúbicos, lo cual define la potencia, velocidad y consumo).

Esta moto ha participado en unas 18 competencias a nivel nacional e internacional. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio.)

“Por ser una moto para competir, es muy diferentes a las que uno ve en las calles: se pueden hacer los cambios sin clutch, tiene cajas de cambio racing, lo cual la hace mucho más duradera, las suspensiones son más gruesas para los saltos y la compré de color amarillo con franjas negras, es amarilla como un pollito”, contó entre risas.

Aunque la Suzuki la tiene desde hace rato, José Pablo participa desde hace dos temporadas con esta motico.

“Ha sido toda una guerrera desde hace dos años y con ella he competido en unas 18 carreras profesionales y varias internacionales. Su vida útil es de 5 años, pero si se hacen cambios de aceite y demás, es muy duradera.

José Pablo Chaves participó en el Supercross Panamericano, que se llevó a cabo este sábado en el estadio Nacional. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio.)

“Cuando estaba en busca de una nueva moto, la agencia se ofreció a apoyarme y me ofreció esta moto, me monté, la probé y me enamoré”, dijo emocionado.

Para Chaves, la adrenalina es lo suyo, pero más allá, el viajar en moto es una terapia, que lo ayuda a lidiar con sus diferentes problemas.

“Esa adrenalina es muy necesaria y cuando me subo a la moto me olvido de mis problemas personales, laborales, me enfoco en disfrutar, lo hace adictivo. Uno se despeja de lo que pasa alrededor, es una terapia increíble” destacó.