¿Le robaron al Monstruo? Henry Bejarano aclara si el penal pitado contra Saprissa fue un error o acierto

Saprissa y Sporting empatan a uno al medio tiempo. (Mayela Lopez/Mayela López)

Saprissa y Sporting empatan a uno al finalizar el primer tiempo, en un juego en el que los albinegros igualaron gracias a una mano de Pablo Arboine que fue sancionada como penal.

A los 36 minutos, el árbitro Juan Gabriel Calderón señaló el manchón blanco luego de una barrida del defensor morado con los brazos extendidos, con la que frenó el balón. La jugada fue revisada por el VAR y confirmada como pena máxima.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión de los referís fue correcta.

“Es penal porque el defensor corre un riesgo al estar en el suelo; por lo tanto, bien el árbitro, está bien señalado el penal. Es una mano no natural, así de fácil”, explicó.

Giancarlo González anotó el penal en un juego en el que el Monstruo se había adelantado con un gol de Tomás Rodríguez a los 31 minutos.