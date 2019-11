“Me pegó un manazo en la cara y, posterior a eso, por el impacto, me tira al suelo y me propina un puntapié, con la suerte que pongo el brazo, pero como fue tan fuerte (la patada) me provocó una fractura en la mano izquierda. A mí me retiran al camerino y luego llamamos a la policía, pero el agresor se había retirado”, agregó.