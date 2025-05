¿Le saldrá caro? Esto arriesga Esteban Alvarado tras encontronazo con jugadores del Herediano

Al parecer, el portero Esteban Alvarado, del Saprissa fue provocado por jugadores del Herediano y el meta les respondió con un gesto. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El portero del Saprissa Esteban Alvarado está de nuevo en el ojo del huracán, luego de protagonizar un tenso momento con jugadores y un miembro del cuerpo técnico del Herediano.

El espigado portero tuvo una diferencia con futbolistas del Team, como Juan Luis Pérez, Luis Ronaldo y un miembro del cuerpo técnico rojiamarillo.

En un video se ve a los futbolistas provocándose entre ellos, Esteban les dice con gestos que a todos se los echa a la bolsa mientras los florenses le gritan (no creo que bendiciones).

LEA MÁS: Queda grabado lo que detonó la bronca entre Esteban Alvarado y los jugadores del Herediano

Luego, un miembro del cuerpo técnico herediano le sigue diciendo quién sabe qué cosas y Esteban poco a poco se le acerca y mientras lo hace, levanta los brazos, alentando a los aficionados a que canten y coreen con todo.

El jugador Randy Vega estaba ahí con ellos, pero prefirió quedarse en silencio y ver lo que pasaba, al igual que Marcel Hernández quien siguió calentando.

A todos ustedes me los echo a la bolsa, Esteban Alvarado siendo Esteban Alvarado pic.twitter.com/ys7ueLs8Wm — TD Más (@tdmascrc) May 12, 2025

Luego de las provocaciones de ambas partes, un asistente arbitral observa lo que pasa y se le acerca a los florenses y ahí murió el asunto.

El partido finalizó 4-0 a favor de los morados y muchos se preguntan si el portero o los jugadores florenses podrían ser sancionados.

Al finalizar el primer tiempo hubo una pequeña bronca entre jugadores morados y rojiamarillos. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Lo que dice la normativa

En enero, al portero del Cartaginés Kevin Briceño le recetaron 3 partidos de suspensión y lo multaron con ¢200 mil, en aplicación del artículo 38 inciso 1) del Reglamento Disciplinario de la Primera División, por hacer gestos obscenos, a los aficionados, al finalizar un partido contra Sporting.

Este escenario no podría ser el mismo de Alvarado, pues Briceño quedó grabado en tomas de la transmisión del partido; mientras que en el caso de Alvarado, las tomas que han circulado son de aficionados y que se subieron a redes sociales.

LEA MÁS: A Kevin Briceño le salió muy caro el gesto que le hizo a la afición

En este punto, el abogado Rodrigo Chaves, especialista en derecho deportivo expresó que el Disciplinario podría apelar al artículo 83 del reglamento para determinar una posible sanción a Esteban y a los miembros del Herediano.

“Si no se reportó en el informe arbitral o en el informe del comisario de la Unafut, es difícil comprobar que hubo una falta, pues la televisora no mostró el incidente como tal. En este caso, uno de los clubes afectados podría solicitar que se investigue”, expresó.

El artículo 83 señala que: “por denuncia de cualesquiera de los clubes en competencia, o del Consejo Director de UNAFUT, el Tribunal Disciplinario es competente para conocer de las faltas tipificadas en este reglamento que se dieren dentro del partido y que no fueren observadas por el árbitro o comisarios designados, siempre que la denuncia correspondiente sea presentada en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la fecha en que se llevó a cabo el juego en que se produjo la conducta denunciada”.

LEA MÁS: (Video) Reacción de la esposa de Paulo Wanchope por la goleada del Saprissa al Herediano dará de qué hablar

El exportero morado Marco Antonio Rojas le envió un consejito a Alvarado. Alonso Tenorio. (alonso tenorio)

Innecesario

El exportero morado Marco Rojas le hace un llamado a su colega, para que Alvarado no pierda los estribos en partidos importantes.

“Tiene una gran responsabilidad, un puesto distinto dentro de la cancha y me parece que cuenta con una gran experiencia y por más que lo insulten, no dejarse llevar por lo que le digan o hagan, que no se salga de sus casillas y manejar todo con una gran madurez emocional, tranquilidad, porque los actores deben dar un buen espectáculo.

“En un estadio y fuera de él, hay toda clase de gente viendo los partidos, se debe respetar a los aficionados, insultos siempre habrán, pero no dejarse llevar, porque no está en un equipo de barrio, está en el Deportivo Saprissa”, afirmó.

LEA MÁS: ¡No se quedó callado! Christian Bolaños explotó contra el arbitraje con tremendo mensaje

Para Rojas, la reacción de Alvarado a lo que le hacían los heredianos no era necesario, sobre todo porque para él, la bola no le estaba ni llegando al portero saprissista.

“Todos los partidos son importantes, sobre todo en un club como Saprissa y lo que cabe es poner las barbas en remojo, el equipo venía haciendo un gran trabajo, jugó un partidazo y entender el peso de la camiseta que tiene puesta.

“Afortunadamente, todo fue positivo para Saprissa, porque ganamos y se ganó contundentemente, porque como dicen ‘no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo’ y él es un portero de mucha calidad, un gran profesional”, añadió.

LEA MÁS: Erick Lonnis se rajó como la manta: “Detrás de esto hay algo que no huele bien”