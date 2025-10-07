LeBron James dará a conocer este martes la “decisión de las decisiones” sobre su carrera

LeBron James anunciará este martes cuál podría ser el próximo paso en su laureada carrera. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció que el martes revelará una “decisión”, sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá este martes a las 10 a. m., hora tica en la que compartirá “la decisión de las decisiones”.

Su mensaje establece un paralelismo con “The Decision” (“La decisión”), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada, la cual comenzará el próximo 21 de octubre.

LeBron James tuvo la oportunidad de jugar al lado de su hijo Bronny James en Los Ángeles Lakers. (ALEX BIERENS DE HAAN/AFP)

“Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”, explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers, el pasado 29 de septiembre.

“Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”, añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

LeBron James suma cuatro títulos en la NBA, el último lo consiguió en el 2020. (Mike Ehrmann/AFP)

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, el boleto más barato para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril, subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video ante los rumores que podría ser el adiós de LeBron.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares, y de 955 dólares en Ticketmaster.

Las útimas temporadas del astro con el cuadro angelino no han sido fáciles, sin pasar de las primeras rondas en los playoffs y opacado por la llegada de nuevas estrellas como Luka Doncic.