Legionaria cumple un sueño especial en el Viejo Continente

Melissa Herrera (izq) ha sido una de las futbolsitas más destacadas en los últimos años. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

La legionaria Melissa Herrera no cabe de la contentera ya que logró cumplir uno de los sueños más especiales que tenía desde que se convirtió en futbolista: llevar a su mamá a uno de sus juegos en Europa.

Este momento lo compartió en una historia de Instagram con una foto de su señora madre apoyándola desde la gradería.

“De pequeña soñaba en jugar en Francia y que mi madre estuviera en la grada viéndome. Y hoy es una realidad… Me he propuesto metas y solo yo sé lo que me han costado, te amo, gracias por ser ese motor para mi vida. Un poco de lo mucho que me has dado”, relató.

La futbolista actualmente juega en el Girondins de Burdeos de la primera de división de Francia y espera que con el paso del tiempo cumpla más objetivos en su consolidada carrera.