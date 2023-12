Legionario fue clave para convencer a reconocido portero para que juegue en Liberia

Esteban Ruíz espera convencer a los liberianos a punta de atajadas. Foto: Prensa Liberia.

El portero Esteban Ruiz es una de las contrataciones que hizo el Municipal Liberia para la temporada que se avecina y en su primer contacto con la prensa comentó que un legionario lo terminó de convencerlo para firmar con los Coyotes.

Ruiz jugó en el 2021 con Millonarios de Colombia y compartió camerino con el defensor patrio Juan Pablo Vargas, que le dio buenas recomendaciones del balompié tico y la Ciudad Blanca.

“Juanpa me comentó que el fútbol costarricense está en crecimiento, de igual manera espero seguir mejorando mi carrera deportiva. Con Vargas compartimos en Millonarios, me comentó sobre la gente, que Costa Rica es un gran país y en las pocas horas que he estado en Liberia tuvo razón, las personas son muy amables”, respondió.

LEA MÁS: Excompañero de Juan Pablo Vargas en Millonarios es el primer fichaje del Municipal Liberia

Aprovechó para explicarle a su afición lo que pueden esperar de su estilo de juego.

“En el arco podremos ver un guardameta seguro, tomando en base el liderazgo de atrás hacia adelante, es fundamental que uno impacte con su seguridad sacando la pelota desde el inicio del juego y manteniendo el arco en cero”, agregó.

Ruiz estará con los liberianos por dos temporadas cortas, arrancando en enero del próximo año con el Clausura 2024.