Legionario mundialista acaba contrato y su nombre empieza a sonar en Costa Rica

Patrick Sequeira ha militado con la selección de Costa Rica en diversas convocatorias. (Jose Cordero)

El arquero costarricense Patrick Sequeira acabará contrato con el Lugo de España en tan solo nueve días, el 30 de junio su vínculo expira y la duda ahora es qué pasará con su futuro.

En Lugo, Sequeira no pudo cumplir el objetivo de jugar con regularidad y además el equipo descendió a la tercera división, por lo que desde hace meses habían decidido que no seguirían juntos.

La prioridad del guardameta en este momento es jugar, tener minutos, por lo que una opción de volver al fútbol costarricense no lo descarta, luego de ser convocado a la Tricolor para Qatar 2022 .

Para el torneo pasado, el Herediano intentó fichar al arquero, pero por el ligamen que tenía con Lugo no se pudo, dado que el club no quiso prestarlo.

El equipo con el que ahora está siendo relacionado --de forma extraoficial-- es Alajuelense ya que muchos aficionados rojinegros en redes sociales consultan y sugieren que sería una buena incorporación al club.

Este martes Javier Santamaría, nuevo director deportivo rojinegro, afirmó que hasta que no termine el mercado de pases no le cierran la puerta a nadie, pero no se refirió a ningún caso concreto.