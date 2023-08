Legionario se despide de su club y en Costa Rica ya suena su nombre

Joseph Mora (der.) era de los más queridos por los aficionados. Foto: Charlotte FC.

En un mensaje en el que deja ver su dolor por dejar al Charlotte FC de la MLS, el defensor costarricense Joseph Mora escribió una sentida despedida en sus redes sociales.

El lateral izquierdo, de 30 años, destacó el pesar que le deja tener que salir del club y agregó que es una decisión que no solo depende de él, sin dar mayores detalles.

“”Hoy me toca despedirme no de la manera que me hubiese gustado, pero a veces hay cosas que no solo dependen de mí! A los fans decirles gracias porque para mí ustedes son el alma de este equipo. Ojalá nos volvamos a encontrar algún día! Se despide con la cabeza alta, un jugador que disfrutó y defendió cada minuto con este equipo”, destacó en su cuenta de Instagram.

Se habla que su futuro sería el regreso al fútbol costarricense y que Alajuelense y Saprissa estarían interesados en sus servicios.

Mora dejó el Monstruo en el 2016 para irse a Estados Unidos, mientras que en el León hizo sus ligas menores.