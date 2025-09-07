Legionarios

Alajuelense tendría muy pronto otra salida que sorprenderá a muchos

Alajuelense sumaría una salida más por otro jugador que pronto sería legionario

Por Sergio Alvarado
Aarón Suárez se muestra con confianza y con ganas en el inicio del Torneo de Clausura 2025 con Liga Deportiva Alajuelense.
Aarón Suárez tendría una opción para dejar Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense podría anunciar muy pronto otra salida de su planilla en un mercado de fichajes que ha sido muy movido en el plantel rojinegro, eso si se confirma la partida de Aarón Suárez.

El volante manudo tendría una oportunidad de marcharse a Europa, donde se iría a hacer pruebas médicas este mismo fin de semana.

“Aaron Suárez está cerca de ser nuevo jugador del Alagoz de la segunda división de Turquía. Se espera que mañana viaje a realizar pruebas médicas. Compra. Faltan detalles”, publicó este sábado por la noche el periodista Kevin Jiménez.

Partido del grupo A Liga Deportiva Alajuelense y Antigua por avanzar en la Copa Centroamericana
Aarón Suárez jugó la semana pasada con Alajuelense ante Antigua por la Copa Centroamericana (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si se diera la opción de irse, los alajuelenses se desprenderían de uno de los jugadores más cuestionados por sus aficionados.

Suárez no jugó este sábado en Pérez Zeledón con los rojinegros mientras se recupera de una lesión, según informaron en la institución.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

