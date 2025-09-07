Alajuelense tendría muy pronto otra salida que sorprenderá a muchos

Aarón Suárez tendría una opción para dejar Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense podría anunciar muy pronto otra salida de su planilla en un mercado de fichajes que ha sido muy movido en el plantel rojinegro, eso si se confirma la partida de Aarón Suárez.

El volante manudo tendría una oportunidad de marcharse a Europa, donde se iría a hacer pruebas médicas este mismo fin de semana.

“Aaron Suárez está cerca de ser nuevo jugador del Alagoz de la segunda división de Turquía. Se espera que mañana viaje a realizar pruebas médicas. Compra. Faltan detalles”, publicó este sábado por la noche el periodista Kevin Jiménez.

Aarón Suárez jugó la semana pasada con Alajuelense ante Antigua por la Copa Centroamericana (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si se diera la opción de irse, los alajuelenses se desprenderían de uno de los jugadores más cuestionados por sus aficionados.

Suárez no jugó este sábado en Pérez Zeledón con los rojinegros mientras se recupera de una lesión, según informaron en la institución.