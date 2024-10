Alonso Martínez habla de una marca que está a punto de igualar en la MLS

Alonso Martínez ha dado de qué hablar en Estados Unidos y la Selección de Costa Rica por su buen momento. (Rafael Pacheco Granados)

Alonso Martínez vive un gran momento en su temporada con el New York City FC en Estados Unidos y en la Selección de Costa Rica.

Ahora, tras su destacada participación en la victoria contra Guatemala, se enfocará en igualar una histórica marca lograda por otro legionario en la MLS.

Martínez lleva 16 goles en la temporada y está a uno de igualar el récord impuesto por Álvaro Saborío en 2012, cuando anotó 17 goles con el Real Salt Lake. Este fin de semana tendrá la oportunidad de alcanzarlo cuando su club se enfrente al CF Montreal en la última jornada de la fase regular.

La Teja le preguntó, tras el partido de la Tricolor contra los chapines, cómo se siente al estar tan cerca de empatar el logro de Sabo y Martínez confesó que ya le había advertido al exjugador que lo alcanzaría.

“Por supuesto que me motiva bastante. El otro día le dije a Sabo que lo iba a alcanzar (risas). Eso me tiene muy feliz y muy agradecido con Dios por todo esto”, comentó.

Los neoyorquinos ocupan la quinta posición en la Conferencia Este, a falta de un partido. Ya están clasificados para las fases finales, pero el encuentro contra Montreal será crucial para definir su puesto de clasificación.

Satisfecho

Alonso, en el partido contra Guatemala, contribuyó a la victoria de la Selección con una asistencia en el segundo gol, anotado por Kenneth Vargas. Está contento porque sabe que puede aportar al equipo de muchas maneras.

“Ha sido un rendimiento muy bueno. La temporada con el New York City FC ha sido excelente y, por supuesto, cuando uno está en la Selección siempre debe darlo todo. A veces no se da, pero en otras ocasiones damos asistencias, como en el partido ante Guatemala, y ese desempeño me tiene muy feliz”, expresó.

Uno de los aciertos de Claudio Vivas fue alinear a Martínez junto a Manfred Ugalde, una decisión que alegró a los aficionados. El legionario destacó la buena química que tiene con su compañero.

“La verdad es que hay mucha química entre Manfred Ugalde y yo. Me sentí muy cómodo y espero que él también. Fue una alineación muy ofensiva y eso me tiene muy feliz”, concluyó.