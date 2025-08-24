Alonso Martínez le salvó el salario a un periodista tico y demostró lo humilde y buena gente que es

Alonso Martínez es el goleador del New York City de la MLS (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

Alonso Martínez está intratable con el New York City de la MLS, con el que no para de anotar y este sábado lo volvió a hacer para que los suyos triunfaran 1-0 de visita ante el FC Cincinnati.

Como suele ser costumbre, el tanto del tico fue muy elogiado y celebrado en las redes sociales de su club, sin embargo, este sábado quien festejó más el gol fue el periodista Alonso García, de Tigo Sports Costa Rica, y todo por una apuesta muy osada.

Resulta que el joven comunicador el viernes se puso a sacar pecho con sus compañeros en el programa Tigo Sports Noticias en el que hablaban del gran momento que vive el exjugador de Alajuelense, al punto de asegurar que este sábado volvería a anotar.

No goal is safe from Alonso Martínez 🤩 pic.twitter.com/PazSr9JhQT — New York City FC (@newyorkcityfc) August 24, 2025

Para dar una muestra de lo seguro que estaba de lo que decía afirmó que si el chireño no anotaba invitaría a comer a todos sus compañeros en Tigo, incluidos el equipo de producción, a desayunar o almorzar, que compraría 20 almuerzos.

José Alberto Montenegro, al escuchar el osado ofrecimiento lo comprometió a que debía cumplir, por lo que el muchacho cuando vio que el tico marcó a los 55 minutos en Cincinnati, hasta que le volvió el alma al cuerpo.

Si Alonso MartÍnez NO anota este fin de semana, Alonso invita a 20 almuerzos. 😅 pic.twitter.com/VVSiqGGR1L — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 23, 2025

En su cuenta de Instagram, el joven periodista compartió el gol acompañado del clip en el que hizo su apuesta y le profesó su amor al delantero nacional, pero la cosa no paró ahí.

Resulta que Martínez se enteró del asunto y compartió el clip en el que su tocayo le dio una gran muestra de fe y puso: “Espero que Alonso tenga 20 almuerzos gratis ahora" y etiquetó a José Alberto Montenegro.

Al ver el mensaje, el reportero le agradeció que le salvó el salario de una quincena.

Gracias por salvar mi quincena, te quiero 🫶😂 — Alonso García (@alonso_gr_) August 24, 2025

La verdad es que Alonso García tenía motivos muy sólidos para creer que el atacante volvería a anotar y los 14 goles que lleva en el torneo gringo lo respaldan, de los cuales seis los marco en sus últimos cinco partidos.

Chira se encuentra a seis goles del máximo cañonero Sam Surridge del Nashville SC, quien esta jornada rebasó a Lionel Messi, que estaba de líder con 19.

Además, con su nuevo tanto, Martínez llegó a 30 goles con el conjunto neoyorquino y se consolidó como su tercer goleador histórico, ranquin que lidera el histórico David Villa con 77 anotaciones y el argentino Valentín “Taty” Castellanos con 50, para una franquicia que juega en la MLS desde el 2015.