Alonso Martínez sigue imparable en su ritmo goleador en la MLS con el New York City

Alonso Martínez sigue siendo el jugador más importante del New York City de la MLS. (Facebook del New York City /Facebook del New York City)

Alonso Martínez no se detiene en su ritmo goleador con el New York City de la MLS, liga en la que no de echarla, y este sábado llegó a su cuarto gol en seis partidos que lleva la temporada.

El chireño marcó de penal a los 48 minutos en la derrota por 4-3 ante el Atlanta United, resultado que, sin embargo, deja un sinsabor muy grande tras ir ganando 1-3 en la casa del cuadro rojinegro, marcador que no pudieron sostener. La del tico fue la segunda anotación.

Más allá del resultado, el rendimiento del tico sigue intratable y es un infaltable en el once de los neoyorquinos, que contaron con él desde el arranque de la mejenga, pues es uno de sus jugadores más importantes.

GOOD LUCK SAVING THAT 🎯 pic.twitter.com/fhS5QGzozc — New York City FC (@newyorkcityfc) March 30, 2025

Los únicos dos partidos en los que no anotó fueron en la fecha 2 ante Los Ángeles FC, en el cual perdieron 1-0, y ante el Columbus Crew de la jornada 5, que acabó 0-0. No obstante, ese día estaba convocado con la Selección de Costa Rica, una muestra de su peso en cancha para el conjunto ciudadano.

El marcador se abrió para el City por una jugada de Alonso, en la que entró por la banda derecha, se sacó a un rival, remató, y el portero la rechazó, lo que le dejó la opción a su compañero Hannes Wolf para anotar el primero de los pepinos que hizo.

Nunca hubo dudas 🇨🇷 pic.twitter.com/JtJF4Na792 — New York City FC (@newyorkcityfc) March 30, 2025

A pesar de la derrota, el tanto mantiene a Alonso en el top cinco de goleadores del torneo, a solo dos de Tai Baribo del Philadelphia Union, que es el máximo anotador con seis.