Alonso Martínez, uno de los goleadores de la MLS tuvo un sábado para el olvido

Alonso Martínez no pudo anotar este sábado, en el duelo del New York City ante el DC United. AFP. (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

Al delantero costarricense Alonso Martínez tuvo un día para el olvido este sábado, en el juego del New York City ante el DC United.

Al tico se le negó el gol durante el encuentro y como si fuera poco, el City cayó 2-1 ante el DC; con doblete del brasileño Gabriel Pirani. Esto le imposibilitó a Martínez llegar sumar más goles en la MLS.

En la presente temporada, Martínez lleva 14 anotaciones, en 23 partidos y la última vez que rompió la red fue el 23 de agosto, cuando marcó contra el Cincinnati.

Josimar Alcócer, jugador del Westerlo de Bélgica tuvo una buena participación en el juego contra el Antwerp, en la primera división de ese país.

El extremo fue titular y asistió a su compañero Arthur Piedfort en el segundo gol de su equipo. Fue amonestado al minuto 66 por una falta y salió de cambio al 85. En la presente campaña, el tico lleva dos anotaciones.

Anthony Contreras anotó en la goleada del Riga contra el Super Nova. Instagram. (Instagram./Instagram.)

Por otro lado, los ticos Anthony Contreras y Orlando Galo golearon al 2-6 ante el Super Nova, en la primera división de Letonia. Contreras anotó el quinto gol del encuentro, al 89, en el cierre del partido.

Con este tanto, el muchacho de Pavas llegó a los 8 goles en el torneo y en lo que lleva como legionario suma 14 anotaciones.

Josimar Alcócer hizo una asistencia este sábado. Instagram. (Instagram./Instagram.)

Manfred Ugalde jugó este sábado, con su equipo, el Spartak de Moscú contra el Sochi. El delantero fue titular durante los 90 minutos, sin embargo, no hizo goles.