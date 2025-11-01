Legionarios

Anthony Contreras dio a conocer una noticia que le cambiará la vida

El delantero llegó al Riga FC a mediados del 2023 y en mayo presentó a su nuevo amor

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero tico Anthony Contreras dio a conocer una noticia que le cambiará la vida.

Este sábado, el delantero del Riga F. C. de la primera división de Letonia dio a conocer que espera a su primer hijo, con su novia, una guapa maquillista, llamada Erīna Krūze.

Anthony Contreras será papá.
Anthony Contreras, exjugador del Herediano anunció que será papá.

En un video publicado en sus redes sociales, el delantero de Pavas mostró, emocionado por la buena noticia, las imágenes de un ultrasonido que le hicieron a su pareja.

Anthony Contreras, exjugador del Herediano espera a su primer hijo

Anthony Contreras y su nuevo amor

A finales de mayo, Contreras dio a conocer a su novia, cuando ella cumplió 22 años. En ese entonces, el exfutbolista del Herediano hizo un posteo para felicitarla.

“Feliz cumpleaños, mi amor, coleccionando recuerdos juntos”, escribió el seleccionado nacional.

Anthony Contreras será papá.
Anthony Contreras y su pareja, llamada Erīna Krūze dieron a conocer que esperan un bebé. Instagram Anthony Contreras. (Instagram Anthony Contreras. /Instagram Anthony Contreras.)
Anthony Contreras será papá.
Anthony Contreras, delantero del Riga FC espera su primer hijo. Instagram Anthony Contreras. (Instagram Anthony Contreras. /Instagram Anthony Contreras.)
Anthony Contreras será papá.
Anthony Contreras y su pareja dieron a conocer la noticia a través de redes sociales. Instagram Anthony Contreras. (Instagram Anthony Contreras. /Instagram Anthony Contreras.)
