El delantero tico Anthony Contreras dio a conocer una noticia que le cambiará la vida.
Este sábado, el delantero del Riga F. C. de la primera división de Letonia dio a conocer que espera a su primer hijo, con su novia, una guapa maquillista, llamada Erīna Krūze.
En un video publicado en sus redes sociales, el delantero de Pavas mostró, emocionado por la buena noticia, las imágenes de un ultrasonido que le hicieron a su pareja.
LEA MÁS: Seleccionado costarricense presume a su nueva y guapísima novia
Anthony Contreras y su nuevo amor
A finales de mayo, Contreras dio a conocer a su novia, cuando ella cumplió 22 años. En ese entonces, el exfutbolista del Herediano hizo un posteo para felicitarla.
“Feliz cumpleaños, mi amor, coleccionando recuerdos juntos”, escribió el seleccionado nacional.