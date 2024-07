Asistente del Hearts se apoyó en un jugador y un exfutbolista del Saprissa para fichar a Gerald Taylor

Gerald Taylor firmó con el Heart of Midlothian de Escocia. Foto: Twitter Heart of Midlothian

Dos miembros del Deportivo Saprissa fueron claves para que se concretara el préstamo de Gerald Taylor al Hearts de Escocia.

Así lo reveló Gordon Forrest, asistente técnico del entrenador, Steven Naismith, en una entrevista en el sitio web del medio Edinburg Evening News, tras confirmarse la llegada del defensa nacional al club.

Forrest explicó que se contactó con un futbolista de la actual planilla y un miembro de la parte administrativa para pedir referencias de Taylor antes de ficharlo.

“En términos de observar las personalidades de estos jugadores, tenía a Kendall Watson y a Christian Bolaños, quienes eran internacionales costarricenses. Kendall Watson juega para Saprissa en este momento. Hay contactos como estos a los que puedo llamar fácilmente y eso nos dio excelentes referencias de carácter y también la comunicación: hablar con él para hablar con los jugadores, porque también estamos tratando de atraer jugadores aquí.

“Christian jugó en tres Copas del Mundo. Hay oportunidades de hablar con estos muchachos y averiguar ese último detalle. No queremos sacar a alguien de Costa Rica, traerlo aquí y que no esté dispuesto a trabajar duro o que no se adapte.

“Pudimos averiguar con más detalle si podrá encajar en el equipo en su posición, en primer lugar, y cómo quieren jugar. También profundizamos en su carácter y personalidad”, comentó.

El contacto con los ticos fue gracias a que hace años coincidió con Waston en el Vancouver Whitecaps de la MLS, esa amistad permaneció con el paso de los años y esta vez fue clave para dar el impulso extra para contratar a Gerald.

Taylor jugará con el Hearts por un año en condición de préstamo, pero con opción a compra, una movida similar a la que se hizo con Kenneth Vargas.