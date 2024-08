Claudio Vivas le cobró este detalle a Kevin Chamorro para sacarlo de la Selección de Costa Rica

Mientras Kevin Chamorro no juegue, difícilmente volverá a la Selección de Costa Rica según Claudio Vivas. (Rafael Pacheco Granados)

Claudio Vivas tomó algunas decisiones fuertes en la lista de convocados para enfrentar a Guadalupe y Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf, una es dejar afuera del grupo a Kevin Chamorro.

En conferencia de prensa, el técnico interino de la Selección de Costa Rica contó por qué no tomó en cuenta al meta del Estoril de Portugal, una de las caras que en el último año había sido habitual.

A Vivas no le gusta que Chamorro no juegue, así lo dijo de manera puntual, el jugador de la Selección tiene que primero que todo tener ritmo y regularidad en su equipo, cosa que el exguardameta del Saprisa hoy no tiene en su club.

“Que Kevin no tenga esa participación activa hace que uno tenga que tomar decisiones. Desde el momento que cito tres porteros, los tres tienen que estar para jugar. No es que hay un orden. Sabemos que Patrick (Sequeira) tuvo una gran Copa América y que Cruz lo está haciendo muy bien en Herediano, pero también sabemos que los que estén tienen que estar al cien por ciento en ritmo”, dijo.

LEA MÁS: Claudio Vivas reveló al jugador de la Selección de Costa Rica que le pegaron un jalón de orejas

El técnico fue enfático que hasta que Chamorro juegue, difícilmente volverá, pues aunque esté en Europa no puede quedarse con alguien solo por estar en una liga superior, pero sin minutos.

“En ese aspecto de ritmo de juego hay otros arqueros que superan a Chamorro por su inactividad. Yo me puse contento que él haya ido a jugar a Portugal, pero me voy a poner mucho más contento cuando tenga continuidad, que es necesario tenerla”, explicó Vivas.

La situación de Chamorro en el Estoril es compleja, podría decirse que en este momento es el tercer portero, por delante tiene al portugués Dani Figueira, quien además es el capitán del plantel y al español Joel Robles, fichado para este torneo y con una buena carrera en Europa en equipos como Everton de Inglaterra y Betis de España, entre otros.

LEA MÁS: Esta fue la explicación de Claudio Vivas de por qué Diego Campos quedó fuera de la Selección