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El gesto del “Coco” Carrasquilla que preocupa muchísimo en Panamá de cara al Mundial

Adalberto “Coco” Carrasquilla realizó un gesto que deja gran preocupación tras lesionar en final del fútbol mexicano

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Por Sergio Alvarado
Adalberto “Coco” Carrasquilla
Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión que podría dejarlo sin ir al mundial 2026 con Panamá. (CARL DE SOUZA/AFP)

Adalberto “Coco” Carrasquilla prendió todas las alarmas este domingo, especialmente en Panamá, tras salir lesionado de la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul.

El volante panameño tuvo que dejar el campo a los 56 minutos, tras recibir una entrada muy dura por la que no pudo levantarse, al punto que el jugador se puso las manos sobre su cara y dejó salir algunas lágrimas por lo sucedido.

Imágenes que se filtraron en redes sociales de la transmisión del encuentro muestran como el canalero, ya sentado en la banca, hace gestos de que su lesión podría ser seria.

El jugador señaló al campo y luego, con los puños cerrados, hace una extensión y se toca luego la parte interna del muslo, lo que puede interpretarse como que se rompió y habría sufrido cuando menos un tirón o un desgarro.

Este tipo de lesiones, por su gravedad, generalmente puede llevarse semanas o hasta un par de meses y, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, es casi definitivo que el Coco se perdería el Mundial.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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