En Nueva York no lo pueden creer: el golazo de Alonso Martínez que deslumbra a la MLS

Alonso Martínez una vez más fue la gran figura del New York City FC marcando el tanto con el que su club derrotó este martes 1-0 a Charlotte FC en el primer juego de los playoffs de la MLS, un golazo del que en esa liga no han dejado de hablar.

La anotación del tico fue tan extraordinaria que en el cuadro neoyorquino y hasta en el torneo estadounidense muchos lo califican como el mejor gol en lo que va de la temporada,

La manera en la que el chireño anotó fue extraordinaria, ya que demostró muchísima habilidad para quitarse a varios rivales entrando al área y definir como todo un crack.

Alonso Martínez se rajó con un golazo que dejó impactados a muchos en la MLS.

En las redes sociales del equipo, tienen dos días hablando de lo hecho por el nacional, ponen la anotación en diversos ángulos y lo tienen puesto en un altar.

"Últimas noticias... Hay un nuevo ganador del premio @MLS Gol del año", publicó el equipo citando a un tuit de la MLS en el que califican a un golazo de tiro libre del surcoreano Heung-Min Son con Los Ángeles FC.

Luego periodistas estadounidenses se rajaron al decir que les parecía algo espectacular el gol.

“Este parece a Messi, está en su mejor momento. Impresionante jugada de Alonso Martínez, uno de los dos o tres mejores delanteros de la MLS actualmente”, indicó el periodista Ben Wright.

Maximiliano Bretos, comentarista de la MLS en Apple TV dio un pronóstico que fue más allá.

“Alonso Martínez es un delantero de élite, ilusionante y que está dando grandes pasos a nivel profesional. Predigo que llevará a Costa Rica al Mundial y, si quiere, tiene calidad para jugar en España/Italia y marcar muchos goles allí”, destacó.

Alonso Martinez is an elite, exciting forward who is making huge strides professionally.

Por su parte, Sergio Ruiz, narrador de la MLS en español mediante la aplicación Apple TV, perdió la cabeza al ver la jugada que hizo el exjugador de Alajuelense.

“¡Mirá la que hizo, mirá la que hizo Alonso!, cántenlo conmigo sí, ¡Pura Vida!, si lo gana New York por Alonso”, dijo realmente emocionado por ver la jugada.