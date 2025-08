Erick Lonis dictó sentencia sobre la polémica expulsión de Keylor Navas

Keylor Navas fue expulsado en el partido entre Pumas y Atlanta United, el sábado, en el juego de la Leagues Cup. Foto tomada de X ESPN. (Foto tomada de X ESPN./Foto tomada de X ESPN.)

La expulsión de Keylor Navas, el sábado por la noche, durante el juego entre Pumas y Atlanta United, por la Leagues Cup generó todo un debate dentro y fuera del país.

El exportero del Saprissa Erick Lonis habló de la polémica sanción, este domingo, en el programa Deportes Más y para él, la falta del Halcón sí era sancionable.

Lonis recordó que una vez se ganó la cartulina roja por una acción similar. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Navas fue expulsado por el árbitro costarricense Keylor Herrera, quien de paso le regaló la cartulina roja a un tico que estaba como aficionado en el estadio, en Orlando, Florida.

“Es una expulsión típica de cuando uno llega tarde a la jugada; como hay tanta velocidad entre el delantero y el portero, se ve muy aparatosa.

“Sí era para penal, pero me parece que era una jugada en donde había que salir tan lejos”, afirmó.

¿Era penal? Erick Lonis habló de la expulsión de Keylor Navas

Lonis recordó que recibió una roja por una acción muy similar, en un partido entre Saprissa y Pérez Zeledón.

“Empezando el partido se había escapado uno de los delanteros y yo salí más allá de la media luna y donde me barrí la bola me pegó en la mano y roja, no hay nada que decir.

“Por impetuoso, por pensar que en velocidad va a ganar va a salir más allá, sale de la zona en donde debería estar”, añadió.