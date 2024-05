Esto dice Claudio Vivas sobre la sequía goleadora que vive Manfred Ugalde en Rusia

Manfred Ugalde le anotó a la Selección de Costa Rica en el amistoso ante Argentina, pero en Rusia se le cerró el marco con su club. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Claudio Vivas, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, opinó sobre el momento deportivo que vive Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú en Rusia, adonde aún no logra anotar tras diez partidos en la Premier League Rusa.

En conferencia de prensa, Anthony Porras, de Radio Columbia le pidió al argentino que hiciera un análisis de la situación del atacante y lo que he la costado adaptarse a un nuevo torneo.

El delantero costarricense aún no anota desde que llegó a la Premier League de Rusia, en la que debutó el 2 de marzo, su debut en las redes está claro que se ha postergado más de lo que muchos esperan, en este tiempo no lleva goles ni asistencias.

LEA MÁS: Manfred Ugalde se congela en Rusia adonde no ve la luz en el marco

Manfred ha sido titular en los diez juegos, situación que de la que se guindó Vivas para afirmar que para él, el delantero lo está haciendo bien y no hay que quedarse solo en una cifra de goles, aunque en su caso es el equipo el que no lo ayuda.

“El presente de Manfred en lo futbolístico es bueno en lo individual, no del equipo que no viene teniendo buen rendimiento y eso está más que claro. Para nosotros sigue siendo un jugador muy importante más allá que los resultados y los goles no llegan”

“No me quiero ir a otros lugares, pero solamente para recordarles, Lautaro Martínez (argentino) tampoco venía anotando y nos convirtió a nosotros después de mucho tiempo, los jugadores tienen esos momentos y esas rachas. Lo más importante es que nosotros tenemos a Ugalde, que lo pudimos recuperar y juega en la Selección, necesitamos que en el club tenga esos minutos que lo vienen sosteniendo, pero hasta ahí llegamos, no podemos hacer mucho más”, explicó.

En Rusia Ugalde lleva solo un gol en 13, marcado en el torneo de copa local.