Jeyland Mitchell dijo algo en su presentación con el Feyenoord que deja muy mal parado a Andrés Carevic

Jeyland Mitchell desde que lleǵo Alexandre Guimaraes su rendimiento mejoró. (Prensa Alajuelense)

Jeyland Mitchell dijo algo durante su entrevista de presentación con el Feyenoord de Países Bajos que deja, sin querer queriendo, muy mal parado a Andrés Carevic, extécnico de Alajuelense.

El jugador se tomó unos minutos para darle las gracias al técnico que confió en él en Alajuelense, que fue Alexandre Guimaraes.

Aunque Mitchell nunca menciona nombres, con lo que dijo se entiende que Carevic nunca le dio la oportunidad que sí le dio Guima, algo que deja muy mal parado al argentino si tomamos en cuenta que gracias a esa acción del actual técnico, Alajuelense logró la segunda mejor venta de su historia.

“Siento que esto ha ido muy rápido, porque hace cinco meses estaba en el alto rendimiento de la Liga y llegó un profe (Guimaraes), puso su ojo en mí, por dicha él me pudo pulir y siento que parte del mérito de esto ha sido por él, porque me ayudó a crecer, creyó en mí, él me dio la oportunidad de jugar en Liga Deportiva Alajuelense”, explicó.

Recordemos que Mitchell llegó a la Liga en diciembre del 2023 por un año, jugaría tanto para el primer equipo y la sub-21, en ese momento el técnico era Carevic y no le dio minutos de juego en la primera, pero ante los malos resultados la directiva lo echó, contrató a Guima y fue quien, desde el primer partido que asumió el banquillo, le dio la confianza al joven de 19 años.

Mitchell también le agradeció al club manudo por el apoyo que le dio en los últimos meses, espera que eso sea la inspiración de muchos jóvenes de Limón, su tierra natal para crecer.

“Por dicha la Liga también me dio un impulso para llegar a la Copa América, por ese camino siento que muchos muchachos de mi provincia deberían agarrar un ejemplo así y espero que muchos que leen esto puedan creer, que los sueños se cumplen”, detalló.