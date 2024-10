Jeyland Mitchell reveló qué fue lo que más le ayudó a crecer como legionario

Jeyland Mitchell tuvo que sacar pecho para defender a su compañero Kenneth Vargas durante el juego contra Guatemala. (Rafael Pacheco Granados)

Jeyland Mitchell ha elevado su nivel desde que dio el salto al Feyenoord de los Países Bajos. Sus primeros resultados se vieron reflejados en la victoria de la Selección de Costa Rica contra Guatemala de este martes y, tras ese resultado, recordó uno de los momentos más inolvidables de su vida con su nuevo club.

El defensor debutó con su equipo frente al Bayer Leverkusen de Alemania en la primera jornada de la UEFA Champions League, el pasado 19 de septiembre. A pesar de que los neerlandeses cayeron goleados 4-0, el tico no cabía de la felicidad por cumplir su sueño de jugar en Europa.

La Teja, tras la victoria contra los chapines, le preguntó cómo fue ese debut en el Viejo Continente, y él revivió ese gran momento en pocas palabras.

“Se me puso la piel de gallina, no me lo creía, nunca imaginé dónde estaba. Estoy muy agradecido con el equipo por darme la oportunidad de debutar con ellos en un partido de la UEFA Champions League, era algo que siempre soñé”, comentó.

¿Pudo dormir la noche anterior? Jeyland respondió esta pregunta con una sonrisa.

“La verdad es que me costó mucho dormir la noche anterior. Dejé todo en manos de Dios, y eso me permitió disfrutarlo”, afirmó.

El costarricense ingresó al minuto 71 por Gernot Trauner. Estuvo en cancha durante 21 minutos, cerrando espacios a los atacantes alemanes. En pocas ocasiones disputó el balón, ya que el rival bajó el ritmo de juego en la segunda mitad, con la goleada ya sentenciada.

Mucho crecimiento

El inicio de su carrera con el Feyenoord le ha permitido crecer dentro y fuera de la cancha, y sus participaciones con la Tricolor han reflejado esos primeros cambios.

“Me ha ayudado mucho, me han enseñado mucho sobre el manejo de los perfiles y, sobre todo, a hablar más en la cancha y a ser un líder dentro del campo”, expresó.

Ese liderazgo lo demostró en varios momentos del partido contra los chapines. Uno de ellos fue cuando José Ardón de Guatemala fue amonestado por una patada en el rostro de Kenneth Vargas. Mitchell salió en defensa de su compañero, encarando a varios rivales, pero sin perder la compostura.

“Es algo que me gusta mucho en los juegos, encarar a los rivales. Me divierte, más que todo dentro de la cancha, porque fuera de ella mantengo un perfil bajo”, admitió.

El zaguero ya comenzó a pensar en Panamá, su próximo rival en la Liga de Naciones de la Concacaf, y confía en Dios para dar lo mejor de sí.

“Trabajar con humildad y dejar todo en manos de Dios, que conoce nuestro destino y sabe cómo hacer las cosas”, concluyó.