Juan Gabriel Guzmán recuerda cómo Keylor Navas lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida

El exvolante Juan Gabriel Guzmán, recordado por su paso por Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón, encontró en Estados Unidos un nuevo camino lejos de las canchas, marcado por la familia y un cambio personal profundo tras momentos difíciles en su carrera.

Guzmán vive en Florida, Estados Unidos, desde hace cinco años y en una entrevista con La Teja habló del episodio más polémico de su trayectoria como jugador, en el 2015, cuando se filtró el famoso audio de “los vinitos”, hecho que marcó su salida del equipo rojinegro. También nos reveló cómo, su primo, el portero Keylor Navas lo ayudó en este momento de su carrera.

Juan Gabriel Guzmán, exvolante de Alajuelense, vive en Estados Unidos y espera un bebé. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Un apoyo incondicional

- ¿Ha podido ver a Keylor (Navas, su primo) en México?

Keylor y Andrea (Salas, esposa del portero) me han ayudado mucho, han sido personas claves en mi vida y tenemos una buena relación. Ellos me tendieron la mano cuando necesitaba y me hicieron ver la vida de una manera diferente.

Ellos fueron los que hicieron que tuviera un cambio radical en mi vida y que comenzara a ver las cosas diferentes y les agradezco todas estas cosas, porque a veces uno ocupa un momento para pensar.

Ellos me recordaron lo valioso que era yo y pensé “o sea, tiene razón” y a partir de ese momento decidí enfocarme en mi vida, en crecer como persona, a disfrutar a mi familia, a mi hija mayor, Brianna, que en ese entonces era una niña.

Juan Gabriel Guzmán, exjugador de Alajuelense, tiene una buena relación con su primo, Keylor Navas. Foto: archivo.

Con él me llevo muy bien. En Costa Rica estuve hace 15 días, pero no lo pude ver, él había regresado a México, pero el año pasado estuve en su finca y comparto mucho con ellos, han sido una pieza clave en mi vida, un ejemplo a seguir.

A México no he podido ir a verlo, por mi trabajo, mi esposa Patricia trabaja en una hospital y se ha complicado, pero tenemos una buena relación, cuando puedo, nos vemos.