Keylor Navas reveló una noticia que alegrará a muchos aficionados del Saprissa

Keylor Navas afirmó que si se retira en Costa Rica, lo hará con el Saprissa. Foto: Prensa Saprissa.

Keylor Navas reveló este domingo una noticia que ilusionará a muchos aficionados del Saprissa al afirmar que cuando acabe su carrera lo hará con los morados, aunque no sería por ahora.

El arquero costarricense dio una entrevista en el programa Tiempo Final de FUTV, en el que afirmó que de retirarse en el fútbol tico lo hará con el Monstruo, en unos dos o tres años.

“No se puede decir nunca, de momento siento que todavía no es el momento de jugar en Costa Rica, no lo descarto porque es algo que me gustaría, porque fue adonde empecé, pero creo que tengo todavía para dar un poquito más en alguna otra liga. Vamos a ir quemando etapas, yo creo que algún día volveré, vamos a ver, nunca se sabe lo que vaya a pasar. Mi intención es aunque sea jugar un torneo o algo en Costa Rica para cerrar ese ciclo”, comentó.

Sobre su regreso a suelo tico tampoco descarta que sea un partido de despedida, pero si tiene claro que en cualquier caso sería con los morados.

“Si me retiro acá sí sería en Saprissa, es el equipo donde comencé y donde me gustaría terminar. Uno planifica, pero en el futuro nunca se sabe qué va a pasar. Puede ser un partido de despedida también, son cosas que ya tendremos tiempo para irlo viendo, pero no lo descarto”, añadió.