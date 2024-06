¿MLS o Europa? Keylor Navas fue muy directo sobre cuál será la prioridad para elegir su futuro

Keylor Navas afirmó que su prioridad es mantenerse en Europa. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Keylor Navas, arquero costarricense, habló de manera directa sobre su futuro luego de salir del París Saint Germain y cuál es su prioridad en este momento que se encuentra como agente libre.

El arquero dio una entrevista exclusiva al periodista Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia, la cual se realizó la semana pasada en Hacienda Pinilla, Guanacaste, pero que se transmitió esta mañana.

La prioridad para el meta tico es seguir en Europa, pero estar en un club adonde puede sentir que puede competir y aún realizarse a sus 37 años de edad, aunque no descarta ninguna opción.

“No tengo nada decidido, mucha gente inventa muchas cosas o al parecer saben cosas hasta antes que yo, la realidad es que en este momento no tengo nada firmado con nadie, si lo tuviera no tendría ningún problema en decirlo si ya supiera para adonde voy”

“Quiero esperar un poquito de tiempo, ver exactamente cuáles opciones reales tengo, las condiciones, tanto de países como para mi familia y para mí, contratos y tomar una decisión. Estoy abierto a todo en realidad, no tengo ningún problema con ningún país para ir a jugar, pero si quiero pensarlo bien, tomar una decisión con la que me sienta y es lo que quiero en ese momento como lo hecho siempre”

LEA MÁS: Keylor Navas habló del aspecto que más lo ha golpeado por la denuncia en su contra

Arabia Saudita, MLS, México, España Inglaterra, a Navas lo han ligado con un montón de destinos y ofertas que muchas afirma le gustan

“Hay de todo, ahorita mismo soy un jugador libre, todos los países son opciones reales, puedo llegar a cualquier lugar. No quiero estar en un lugar solo por estar, quiero estar bien físicamente, cuidarme lo mejor físicamente para estar bien y ver que nos repara el futuro”

“Sí es verdad que este es mi último contrato, pero creo que en la vida voy a hacer lo que me haga feliz, que a lo mejor tengo un contrato muy bueno y voy a ganar mucha plata, puede ser, o que voy a ir a otro lado a ganar menos, también puede ser, nunca le he dado el valor al dinero más allá de lo que tiene, no es solo eso lo que va a mover mi decisión.

“La MLS me gusta, pero sí pudiera quedarme del otro lado (Europa) para mí es prioridad”, comentó.