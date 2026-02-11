¡Ni Keylor pudo salvarlos! Pumas gana pero queda fuera de la Concacaf ante San Diego FC

Por más que lucharon, Keylor Navas y el Pumas se quedaron en el camino y no siguen en la Copa de Campeones de Concacaf.

Este martes, los universitarios recibieron a San Diego FC, en el juego de vuelta de la fase preliminar del torneo regional y consiguieron la victoria 1-0, pero el triunfo no les bastó para avanzar a la siguiente fase del certamen.

Recordemos que la semana anterior, los mexicanos cayeron goleados 4-1 ante los norteamericanos, por lo que el equipo del costarricenses llegaba más que obligado al partido de vuelta. Pese a la victoria, el marcador global cerró 4-2 y el Pumas quedó fueras de la competencia.

Pumas derrotó 1-0 a San Diego, pero se quedó en el camino de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Instagram Pumas. (Etzel Espinosa/Foto: Instagram Pumas.)

Las acciones

Los universitarios vivieron momentos de tensión en los primeros minutos del encuentro. A los 10 minutos, al equipo del costarricense le habían lanzado un balón en el palo izquierdo.

Los debutantes definieron de derecha, pero la pelota pegó en el palo y se salvó Navas y sus compañeros.

Al cierre de la primera parte, Navas fue clave para evitar un gol del equipo norteamericano. El tico ganó un mano a mano al noruego Amahl Pellegrino.

En la segunda parte llegó el gol de la victoria, por parte de Pedro Vite, al minuto 47.