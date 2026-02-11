¡Ni Keylor pudo salvarlos! Pumas gana pero queda fuera de la Concacaf ante San Diego FC

Por más que lucharon, Keylor Navas y el Pumas se quedaron en el camino y no siguen en la Copa de Campeones de Concacaf.
Este martes, los universitarios recibieron a San Diego FC, en el juego de vuelta de la fase preliminar del torneo regional y consiguieron la victoria 1-0, pero el triunfo no les bastó para avanzar a la siguiente fase del certamen.
Recordemos que la semana anterior, los mexicanos cayeron goleados 4-1 ante los norteamericanos, por lo que el equipo del costarricenses llegaba más que obligado al partido de vuelta. Pese a la victoria, el marcador global cerró 4-2 y el Pumas quedó fueras de la competencia.
LEA MÁS: Keylor Navas sale en lista de los 100 mejores jugadores del siglo XXI y está en sorprendente posición
Las acciones
Los universitarios vivieron momentos de tensión en los primeros minutos del encuentro. A los 10 minutos, al equipo del costarricense le habían lanzado un balón en el palo izquierdo.
Los debutantes definieron de derecha, pero la pelota pegó en el palo y se salvó Navas y sus compañeros.
LEA MÁS: Iker Casillas y Carles Puyol hablaron de Keylor Navas y la Selección de Costa Rica sin pelos en la lengua
Al cierre de la primera parte, Navas fue clave para evitar un gol del equipo norteamericano. El tico ganó un mano a mano al noruego Amahl Pellegrino.
En la segunda parte llegó el gol de la victoria, por parte de Pedro Vite, al minuto 47.