Legionarios

¡Ni Keylor pudo salvarlos! Pumas gana pero queda fuera de la Concacaf ante San Diego FC

La semana anterior los mexicanos cayeron goleados 4-1 ante los estadounidenses, por lo que el equipo del costarricenses llegaba más que obligado al partido de vuelta.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Por más que lucharon, Keylor Navas y el Pumas se quedaron en el camino y no siguen en la Copa de Campeones de Concacaf.

Este martes, los universitarios recibieron a San Diego FC, en el juego de vuelta de la fase preliminar del torneo regional y consiguieron la victoria 1-0, pero el triunfo no les bastó para avanzar a la siguiente fase del certamen.

Recordemos que la semana anterior, los mexicanos cayeron goleados 4-1 ante los norteamericanos, por lo que el equipo del costarricenses llegaba más que obligado al partido de vuelta. Pese a la victoria, el marcador global cerró 4-2 y el Pumas quedó fueras de la competencia.

Pumas derrotó 1-0 a San Diego, pero se quedó en el camino de la Copa de Campeones de Concacaf.
Pumas derrotó 1-0 a San Diego, pero se quedó en el camino de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Instagram Pumas. (Etzel Espinosa/Foto: Instagram Pumas.)

Las acciones

Los universitarios vivieron momentos de tensión en los primeros minutos del encuentro. A los 10 minutos, al equipo del costarricense le habían lanzado un balón en el palo izquierdo.

Los debutantes definieron de derecha, pero la pelota pegó en el palo y se salvó Navas y sus compañeros.

Al cierre de la primera parte, Navas fue clave para evitar un gol del equipo norteamericano. El tico ganó un mano a mano al noruego Amahl Pellegrino.

En la segunda parte llegó el gol de la victoria, por parte de Pedro Vite, al minuto 47.

Keylor NavasPumasMéxicoLiga MX
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

