Nuevo técnico de Keylor Navas falló uno de los goles más increíbles en la historia del fútbol argentino

Cristian Fabianni será el nuevo técnico de Keylor Navas en Newells Old Boys. Foto: Tomado de Diario Ole. (Tomado de Diario Ole/Tomado de Diario Ole.)

Cristian “Ogro” Fabianni, quién será el nuevo técnico de Keylor Navas en Newells Old Boys, es todo un personaje del fútbol argentino recordado por muchas episodios en su carrera, uno de los más emblemáticos es un increíble gol que falló en el 2008.

En la memoria del balompié che quedó grabado para siempre el increíble falló del exdelantero en un clásico entre los rojinegros y Rosario Central, cuando jugaba para el equipo que ahora dirigirá. Una jugada que se sigue hablando hoy.

La página web del canal TyC Sports lo definió como un suceso inolvidable:

“Fue en el clásico rosarino del Torneo Apertura 2008. Imperdible e histórico, con el inolvidable relato de Walter Nelson. El Ogro ganó una pelota y, a pura gambeta, dejó desparramada a buena parte de la defensa y al arquero Broun, pero increíblemente desvío el remate final por arriba del travesaño, con el arco a su disposición. Por fortuna, su equipo ganó 1-0 con un penal de Rolando Schiavi”, destacaron.

Nelson, narrador argentino le metió un color a la jugada que hizo más grande la situación, cuando vio que el atacante se empezó a quitar rivales se emocionó y hasta cantó el gol antes de tiempo del que dijo “Que golaz”, y cuando vio que la tiró sobre el horizontal sobre el marco solo no lo podía creer.

“No, Fabianni, no, era el gol de la fecha, no se puede creer, me quisiera matar, increíble”, acató a decir incrédulo.

El falló es realmente impresionante, para algunos hasta similar a la famosa jugada del Zoncho como le apodaron a un falló que tuvo Mauricio “Chunche” Montero en sus primeros años como futboliista jugando para San Ramón. Juzgue usted.