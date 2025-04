Pequeño aficionado de Newell’s Old Boys se robó el show con una inusual promesa a Keylor Navas

Keylor Navas genera gran emoción entre los aficionados de Newells Old Boys. (Facebook de Newell's/Facebook de Newell's)

Keylor Navas es la gran estrella en la ciudad de Rosario, el jugador es el más buscado por parte de los aficionados de Newell’s Old Boys, quienes quieren cualquier recuerdo o interacción con el arquero costarricense en cada uno de los partidos.

Este viernes en el encuentro ante Argentinos Juniors por el torneo argentino, un cartel se robó el show en la televisión por lo inusual del pedido hacia el Halcón, una promesa que sorprendió hasta los periodistas que llevan la transmisión.

Las redes sociales del canal TNT Sports en Argentina publicaron un clip en el que sale un niño de unos diez o doce años pidiéndole la chema al tico y mostrando lo que es capaz con tal de conseguirla.

“Keylor, si me das tu camiseta no me hago renegar más para hacer la tarea”, decía el cartel del chico que además vestía la camiseta verde de arquero que usa Navas.

Todos quieren la camiseta de Keylor Navas 🔴⚫#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SEr37lYFxM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 12, 2025

Ante el pedido los periodistas bromeaban sobre el furor que causa el generaleño en todos los juegos de la lepra (como se le conoce al equipo) y hasta un comentario para el chico. “Muy bien, pero usted tiene que hacer la tarea sí o sí”, con toda la razón

Un ejemplo más del furor que casa Keylor en Argentina.