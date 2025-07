Presidente de Newell’s Old Boys reveló detalles de la salida de Keylor Navas que dejarían mal al tico

Keylor Navas decepcionó a muchos en Argentina con su salida de Newell's Old Boys (X de Newells Old Boys/X de Newells Old Boys)

Keylor Navas fue presentado este jueves por el Pumas de México, pero en Argentina, siguen hablando del tico.

Ignacio Astore, presidente de Newell’s Old Boys, habló publicamente de la salida del arquero del cuadro rojinegro.

El empresario dijo abiertamente que el Halcón y su familia ya no querían estar más en Argentina y que sospecha que ya tenía todo amarrado con Pumas desde antes de que finiquitaran el contrato.

“Cuando él se va a la Copa Oro empezó a notar que la familia quería estar más en Costa Rica que en Argentina, al papá le había agarrado un problema cardíaco, que por temas de calendario entre Costa Rica y Argentina el hijo perdería un año de colegio, empezó a poner en la balanza algunas cosas, más alguna propuesta como la de Pumas que lo empezaron a seducir más.

“Yo independientemente de que soy el presidente del club, como hincha y socio de la institución, lógicamente que me enoja, que me ofende, que me pone de mal humor y mal trato, pero consultando a gente de fútbol, me dicen que cuando un jugador no quiere estar en un lugar, no te va a servir, no te va a atajar igual, será peor retenerlo que dejarlo ir”, comentó al programa Ni más ni menos de Radio La Red de Rosario.

Astore afirma que antes de irse a la Copa Oro, Navas le preguntó qué pasaría si le salía una oferta y le puso varios escenarios, lo que a él lo hizo sospechar.

El dirigente también aseguró que el domingo pasado, cuando Navas no quiso jugar, le dijo que no saliera a hacer ni el calentamiento, se lo prohibió, pero el nacional no le hizo caso, lo que para los periodistas que hacían la entrevista fue una falta de respeto.

“Yo le prohibí, le dije que no lo hiciera, que no saliera. Cuando lo veo dos horas antes de la charla técnica, dije, bueno se terminó el tema, se acabó la película, yo lo llamo y le digo que cuando termine el partido hablamos y ponemos los puntos claros para que se vaya, pero no me vaya a la cancha, no me salga ni te subo al colectivo (bus), pero salió”.

El presidente afirma que le molestaron varias actitudes de Keylor, como que el domingo en la noche se pusieron de acuerdo con el finiquito, pero el lunes andaba comiendo con el equipo como una cosa normal y que con su actitud afectó a la institución.

[#Newells🇦🇷] Ignacio Astore, presidente de la “Lepra”



🎙️“Estoy decepcionado por la forma de actuar de Keylor Navas, le pedí que se quedara hasta diciembre y luego ponernos de acuerdo con la rescisión del contrato”.



🎙️“Keylor Navas, como a cualquier jugador, le surgieron… pic.twitter.com/Y9YGpgB2ez — Gambeta (@GambetaLP) July 24, 2025

“Yo no lo puedo juzgar, porque tal vez en su cabeza vive una película totalmente distinta a la que se vive en este país. Yo le pedí que se quedara hasta diciembre y luego nos poníamos de acuerdo en la rescisión del contrato del año próximo, pero no hubo forma de poderlo convencer porque seguramente, que no lo sé, ya tenía todo arreglado con Pumas”, destacó.

La entrevista finalizó con el concepto de los periodistas que Navas no fue profesional, que le falló a la afición, a sus compañeros y a la institución.