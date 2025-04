Rodolfo Villalobos se le va al cuerpo a quienes critican algunas actitudes de Keylor Navas

Rodolfo Villalobos defendió a Keylor Navas de quienes lo catalogan como presumido. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El expresidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos se sacó los guantes para defender al portero Keylor Navas, de quienes lo han criticado por “agrandado”.

Villalobos reconoció que compartió con el Halcón por espacio de 17 años y en ese tiempo nunca lo vio con aires de prepotencia y se le daban los mismos beneficios que a otros jugadores y le parece que los comentarios afectan su imagen con la afición.

“Yo he escuchado periodistas, tal vez no periodistas, decir que Keylor Navas pedía habitación individual. Que será, que esta persona trabajaba en la Federación, a escondidas mías y Keylor le hablaba de ella o a él, para que le pusiera una habitación aparte y yo no me daba cuenta siendo presidente. O sea, cuando uno los escucha en los micrófonos, será que yo no me di cuenta de eso”, ironizó Villalobos este miércoles al programa Tigo Sports Radio.

El expresidente añadió que nunca el Hombre de fe pidió un cuarto para él solo, ni ciertos beneficios distintos a los demás.

“Estuvimos 17 años con ellos (Bryan Ruiz y Celso Borges) y yo le puedo decir que nunca Keylor Navas pidió una habitación para él solo y cuando eran 23 (jugadores) y sobraba una, a veces la tomaba Bryan que era el capitán o a veces se la daban a Keylor, pero yo nunca escuché.

“Los privilegios para volar de Keylor Navas eran los mismos para volar de un jugador de 19, 20 años que estaba en Europa que viajaba a Costa Rica 5 horas o más, viajaba en primera clase. A mí me hace gracia, yo me sentaba a comer y era la misma comida que comían todos”, relató.