Técnico costarricense destaca afuera de Costa Rica con cifras que se las desearía cualquier entrenador

Marvin Solano está invicto con el Luis Ángel Firpo de El Salvador tras seis partidos. (Facebook Luis Ángel Firpo/Facebook Luis Ángel Firpo)

En El Salvador, el técnico costarricense Marvin Solano ha dado mucho de qué hablar bajo la dirección técnica del Luis Ángel Firpo, uno de los clubes más importantes en esa nación.

El entrenador de Paraíso de Cartago llegó al Pulgarcito de América para este semestre y lo ha hecho con buen suceso, tras seis fechas, suma cinco triunfos y un empate, con lo que está igualado en puntos con el FAS, que lo aventaja solo por diferencia de goles.

Los de la ciudad de Usulután, ciudad hacia el sur de El Salvador, no solo destacan por lo que se ven en la cancha, sino que los medios locales hablan del buen estilo y manejo de juego que el extécnico de Herediano, Limón, UCR, San Ramón o Turrialba les ha dado.

Solano ha resaltado en diversas conferencias de prensa las condiciones de sus dirigidos y que son jugadores con buena capacidad técnica.

“En la pretemporada trabajamos mucho el aspecto de recuperar rápido el balón, y que el jugador pudiera aguantar los 90 minutos manteniendo el ritmo, ese fue el concepto que trabajamos, y ahora estamos viendo los resultados”, indicó Marvin a medios cuscatlecos sobre las claves para el buen rendimiento.

El DT apuesta al título, algo para nada ajeno para él, porque ya sabe lo que es ganar en Tiquicia cuando sacó campeón al Herediano en el 2013.