Técnico de Keylor Navas protagoniza polémico momento luego de la victoria en la Copa Argentina

Cristian Fabianni generó polémica el jueves por la noche, luego de la victroria de Newell's en la Copa Argentina. Tomado de Diario Olé. (Tomado de Diario Ole/Tomado de Diario Ole.)

Luego de avanzar en la Copa Argentina al vencer en penales al Kimberley, el técnico del Newell’s Old Boys de Keylor Navas, Cristian Fabbiani, protagonizó un polémico momento en la televisión de ese país sudamericano.

El entrenador de los rojinegros fue abordado para hablar de la victoria contra el Boca Juniors, del domingo anterior, y le tiró varios dardos a Fernando Gago, entrenador de los xeneizes.

LEA MÁS: El Newell’s Old Boys de Keylor Navas sufrió, pero avanzó en la Copa Argentina

“Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y nunca le faltaría el respeto a ningún colega. Me sentí tocado. Cuando se meten con mi trabajo o mi grupo de jugadores, todavía me salta el jugador. Lo tengo que mejorar porque no soy más jugador, pero lo llevo en la sangre.

“Creo que el otro día fuimos superiores, podría haber terminado en goleada. Pero cuando se meten con mis jugadores o mi trabajo, no me gusta. Fueron varias frases. Yo reconozco que el rival (Kimberley) hizo un buen planteo y lo felicito, nunca le faltaré el respeto a nadie. Jugué muchos años al fútbol y no porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto”, afirmó el Ogro, en declaraciones a TyC.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Gago? Estas fueron algunas de las palabras que molestaron al técnico del tico:

“No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas”, fue parte de lo que dijo tras la derrota.

En Boca Juniors siguen las heridas abiertas por caer contra el equipo del tico. Archivo. (Newell's para La Nación/Newell's para La Nación)

Calendario apretado

Según informó el medio Infobae, tras el fallido debut de Fabbiano como entrenador del Newell’s ante Barracas Central (derrota 2-0 en cancha de Arsenal), los rojinegros consiguieron 8 puntos de 12 en el campeonato y ahora se clasificó a la siguiente fase de la Copa Argentina, donde se medirá con Defensa y Justicia.

“Si tuviera más puntos, haría jugar a Newell’s de otra manera, pero hay que ponerse el overol. Sé los códigos del fútbol porque jugué 20 años. Respeto mi trabajo y, cuando se meten con cosas que no me gustan, las digo. Cuido lo que amo, que es mi trabajo. Las chicanas no me gustan”, manifestó Fabbiani.

LEA MÁS: Esteban Alvarado rompe el silencio sobre un posible regreso de Keylor Navas a la Selección Nacional

“Cuando un rival juega mejor que otro, no pasa nada en decirlo. ‘Fueron más inteligentes’. Pero cuando en la declaración, el rival de menosprecia, no me gusta. ¿Si tuve contacto con Gago? No, ni me interesa. Ya está, les ganamos. El grupo lo necesitaba y hay que seguir creciendo. ¿Si me gusta el estilo de Boca? No sé, yo miro a Newell’s”, destacó el Ogro, poniendo más a la herida.

Al Newell’s Old Boys le quedan cinco partidos por la primera vuelta de la fase regular del torneo de Apertura: jugarán contra Tigre en Victoria (este lunes a las 6 p.m.), Argentinos Juniors de local (viernes 11 de abril), Unión en Santa Fe (viernes 18 de abril), Huracán en el Marcelo Bielsa (martes 29 de abril) y Racing en el Cilindro de Avellaneda, en día por confirmar.