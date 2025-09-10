Legionarios

(Video) Costa Rica por medio de Kenneth Vargas abre el marcador apenas a los 54 segundos vs Haití

Costa Rica abrió el marcador en su primera jugada apenas a los 54 segundos

Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Haití
Costa Rica abrió el marcador apenas a lops 54 segundos de juego. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reloj apenas iba por 54 segundos cuando la Selección de Costa Rica pegó un golpe muy rápido, de esos que nunca se espera tan pronto, pero en el que todo salió bien.

En apenas unos segundos de juego, Kenneth Vargas presionó a la zaga haitiana en salida, les robó quitó la pecosa, le quedó a Manfred Ugalde, quien la condujo unos metros y se la devolvió a Huevito, quien entró al área por la derecha.

El atacante Tricolor levantó la cabeza y cruzó la pecosa al otro palo del arquero para anotar la primera que quedó en el partido y empezar de manera inmejorable el juego.

