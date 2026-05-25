(Video) Keylor Navas cerró primer tiempo de final en México con estos dos tapadones

Keylor Navas celebró en grande el gol de Pumas ante Cruz Azul en la final del fútbol mexicano. (Twitter Liga MX/Twitter Liga MX)

Keylor Navas también se está luciendo en el partido de vuelta de la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, con algunos tapadones que han impresionado a muchos.

El arquero fue figura especialmente al inicio del encuentro, cuando los visitantes entraron más fuertes y en diez minutos lo probaron dos veces, con remates en los que el tico demostró toda su calidad.

A los ocho minutos repelió un disparo muy potente desde afuera del área, que para muchos era un gol cantado de los cruzalinos.

🔥🧤 L’ARRÊT DE KEYLOR NAVAS !



🐾 Même pas dix minutes de jeu, et le gardien des Pumas est une nouvelle fois sollicité sur cette belle frappe de Palavecino !



9’ Pumas 0-0 Cruz Azul (0-0 cumulé) pic.twitter.com/FpElHUwCHO — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026

A los 40 volvió a aparecer, para ahora rechazar un cabezazo que tenía sello de gol.

Al medio tiempo, Pumas gana 1-0 con gol del paraguayo Robert Morales, un derechazo afuera del área a los 31 minutos.