(Video) Keylor Navas recibió su primer gol en el inicio del torneo mexicano

Keylor Navas y Pumas arrancaron el 2026 en el fútbol mexicano con un empate a uno en casa ante Gallos Blancos de Querétaro, en la primera jornada del Clausura 2026.

El equipo del costarricense sufrió en el segundo tiempo ante un rival que acabó presionando y buscando la victoria, en una igualada que les deja un mal sabor de boca.

Los Pumas de Keylor Navas apenas empataron a uno en el debut ante Gallos Blancos de Querétaro. (X Pumas/X Pumas)

Pumas golpeó primero, pero no supo cerrar el partido

Los felinos arrancaron ganando con un tanto del panameño Adalberto Carrasquilla a los 49 minutos, con un fuerte remate desde afuera del área.

Conforme avanzaron los minutos, los visitantes fueron ganando confianza tras un primer tiempo en el que casi no generaron peligro y comenzaron a acechar la cabaña del tico.

El gol que venció a Keylor Navas

Los Gallos armaron un contraataque en el que el argentino Mateo Coronel recuperó el balón en media cancha, se lo llevó por casi 30 metros y lo sirvió a Jean Unjanque entrando al área.

Dos defensas de Pumas se fueron a marcar al asistidor y dejaron solo al che. Jean se la devolvió rápido a Mateo, quien quedó mano a mano con Navas, al que fusiló con un remate colocado a su derecha.

La jugada dejó al tico sin nada que hacer, enfrentando su primer gol en contra y el sinsabor de un mal arranque de un equipo que fue vapuleado por Pachuca el torneo pasado y que tampoco dejó buenas sensaciones en este debut.