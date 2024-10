Warren Madrigal describe los primeros cambios que ha sufrido en su paso por el Valencia Mestalla

Warren Madrigal ha mejorado su confianza con el paso de las semanas. Foto: Valencia.

Warren Madrigal, quien en agosto de este año dio el salto al fútbol español con el Valencia Mestalla, equipo de la cuarta división española y filial del Valencia de LaLiga, contó cómo ha sido su experiencia en el Viejo Continente antes del juego de la Selección de Costa Rica contra Guatemala, que se disputará este martes.

El joven lleva dos meses en su nuevo club, pero debido a las recientes convocatorias con la Tricolor, ha tenido poco tiempo para entrenar con su equipo. Aun así, describió los primeros cambios que ha notado en su rendimiento.

LEA MÁS: ¿Cómo le fue a Warren Madrigal en la derrota del Valencia ante Atlético de Madrid?

“Tampoco es que llevo cuatro meses allá, apenas llevo un mes entrenando. Estuve una semana, luego viajé a Costa Rica por la convocatoria para los juegos anteriores, después entrené con el club durante tres semanas y volví a la selección. Voy poco a poco, allí se trabaja muy bien; se va mucho al gimnasio y se realizan trabajos específicos.

“Obviamente, uno se siente con más fuerza y más ágil. Seguiré aprovechando todo lo que ellos tienen, ya que trabajan muy bien, y continuaré por ese camino”, explicó.

Durante este tiempo, Madrigal causó sensación en redes sociales tras ser convocado al equipo de la primera división para el juego contra el Atlético de Madrid el 15 de septiembre. Aunque no jugó, el jugador permanece paciente, esperando su oportunidad.

LEA MÁS: Warren Madrigal revela el origen de su curiosa celebración que da de qué hablar en la Sele

“Con mucha tranquilidad, mis representantes me han dicho que me mantenga sereno, que no deje que se me suban los humos a la cabeza. Siempre humilde, así me he caracterizado, y seguiré en esa línea, trabajando de la mejor manera. Sé que pronto tendré mi oportunidad de jugar”, concluyó.

Después del partido contra los guatemaltecos, se reincorporará al Valencia Mestalla y continuará luchando por un lugar en el primer equipo.