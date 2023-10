Leilani McGonagle comparte conmovedor mensaje tras perder chance de boleto a los Juegos Olímpicos

Leilani McGonagle tras un gran esfuerzo se dejó la medalla de bronce en los Panamericanos de Chile. (CON)

Tras ganar la medalla de bronce en surf de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la surfista costarricense Leilani McGonagle compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

La atleta se tomó su tiempo para expresar sus sensaciones por su desempeño en la competencia, principalmente por no amarrar su pase a los Juegos Olímpicos París 2024, pero espera hacerlo pronto.

“Ayer (lunes) fue un día difícil, la oportunidad de clasificación a París 2024 no se dio por un cupo, es algo doloroso de procesar, pero así es el deporte. Hay cosas que son complicadas de entender, estos son los momentos en los que tienes que reflexionar hacia adentro y agradecerte por todo lo que has hecho para llegar a tener estas oportunidades.

“Y todo lo que se tiene aparte del deporte, así que gracias a los que me quieren por la persona que soy y gracias a mí por dar batalla siempre y no rendirme. Siempre un orgullo y agradecida de representar a Costa Rica, con mi equipo al ganar la medalla de bronce. ¡Nos vemos la próxima! Esta fue una carta que me escribí antes del evento que me está ayudando mantener todo en perspectiva”, compartió.

Sus seguidores se mostraron agradecidos por el mensaje y le dejaron mensajes de motivación.

McGonagle la pulseó por buscar la presea dorada ya que le daba el pase directo a los Olímpicos, pero al final se dejó la de bronce y su opción para clasificar tendrá que esperar al próximo evento. Este será le queda el ISA World Surfing Games 2024 en Puerto Rico, que tentativamente está programado del 22 de febrero al 2 de marzo del 2024