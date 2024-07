Leilani Mcgonagle da mensaje lleno de frustación en redes y los ticos le dan ánimo de inmediato

La surfista nacional Leilani Mcgonagle se expresó este viernes en con mucha tristeza y frustación en su Facebook personal, pero los ticos no tardaron en respondarle y darle ánimo a la deportista.

Leilani Mcgonagle no tuvo un buen día. (Facebook)

La surfista, una de las mayores exponentes de esa disciplina en nuestro país, no pudo clasificar esta vez a los Juegos Olímpicos de París, sin embargo, sigue siendo de las deportistas más queridas por la afición y puso un mensaje donde se muestra frustrada. La tica está compitiendo en el Ballito Pro, en Sudáfrica.

“Hoy me sentí muy bien con este evento y simplemente no pude lograrlo, en una serie lenta. Es frustrante sentirme bien y no poder demostrarlo, pero supongo que no es mi momento. He estado pasando por muchas cosas personales últimamente, así que es una pequeña victoria haber creado ese buen sentimiento en medio del caos. Gracias a quienes creen en mí”.

De inmediato, empezaron a llegarle comentarios de apoyo para la surfista.

Por ejemplo, Alejandro Hernández le puso: “Incondicional apoyo,100% ya tu te has ganado nuestra admiración, respeto y eterno agradecimiento por llevar la bandera tan alto y en tu corazón. Siempre a tu lado. ¡Saludos campeona!”.

Carlos Rodríguez, le escribió: “¡Adelante, macha. Vos siempre das lo mejor para representar a Costa Rica y los ticos lo sabemos!”.

Johan Madrigal también expresó su solidaridad: “Grande macha, siempre dejando el país en lo más alto a pesar de todo aquello que te pasa, eres una gran luchadora y la mejor del mundo”.

La competencia se desarrolla y aún no se han dado a conocer los resultados.