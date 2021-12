Leona Fabiola Sánchez le tiró con todo al arbitraje por jugada de Gerson Torres

Fabiola Sánchez es de las referentes en defensa de las leonas. Fotografía: Prensa Alajuelense Fabiola Sánchez es de las referentes en defensa de las leonas. Fotografía: Prensa Alajuelense

La defensora y capitana de Alajuelense, Fabiola Sánchez, se mandó rudo este miércoles en su cuenta de Instagram al afirmar que a ella no la trataron igual que al herediano, Gerson Torres, a quien le anularon una expulsión.

“Ya la árbitro Milena Zamora me había mostrado la tarjeta amarilla, por el contacto que tuve con la rival, pero luego cuando le dijeron que le había quebrado tibia y peroné (no se como lo lograron, pero lo vieron con visión de rayos x) entonces decidió mostrarme la roja y me perdí la final.

“Así como Gerson Torres, dice, que no lo toco, y le cambiaron su tarjeta, yo ahora salgo en mi defensa porque sé, y estoy segura de lo que hice, nunca con mala intención, y aunque se pudo quizá ver muy mal, apenas la toque con el costado de mis tenis”, comentó en su cuenta de Instagram.

Una jugada que sigue dando mucho de qué hablar.