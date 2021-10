Leonardo Adams hizo historia en primera al anotar a sus 40 años

Leonardo Adams se convirtió este viernes en el jugador más viejo en anotar en el fútbol de la primera división, según informaron en la transmisión de Tigo Sports.

El guanacasteco anotó al minuto 69 el pepino del empate con un sólido frentazo, tras un tiro de esquina.

Adams tiene 40 años, cinco meses y 27 días. En la trasmisión dijeron que superó a Marvin Obando --padre--, quien ya está retirado.

El histórico tanto de Adams de paso significó el empate 1-1 de su equipo, Guanacasteca, en la ruda visita contra Guadalupe.

El empate deja las respectivas rachas intactas, pues los pamperos llegaron a ocho juegos sin perder, desde que Luis Fernando Fallas se hizo cargo del equipo, tras el despido de Minor Díaz.

Mientras que Guadalupe no ha ganado en el Coyella Fonseca en el actual torneo. Lleva cuatro empates y tres derrotas.

El primer gol del partido fue de Royner Rojas, luego de recibir un pase de Aarón Murillo, quien corrió 20 metros hasta las barbas del área y se la abrió a la izquierda. Rojas le dio con todo y venció al portero mexicano Antonio Torres.

El tanto del empate cayó al minuto 69 y Adams, al final de la mejenga, le dijo a Tigo Sports que estaba consciente de que si anotaba entraría en la historia, pero que no se quería quedar solo con eso.

“Me siento bien, me he mantenido bien, me he cuidado y gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir jugando”, expresó el delantero, quien marcó su segundo pepino en el torneo.

“En el gol que marqué anteriormente en este torneo ya había entrado a la historia por lo mismo. Lo importante es ayudarle al equipo a sacar los puntos”, comentó.

Con el empate, los pamperos llegaron a 20 puntos y siguen luchando por entrar a los cuatro primeros, mientras que Guadalupe suma 16 unidades.